Qu'ont en commun les montres de luxe et les voitures de luxe ? On cite souvent le design. Ou la complexité de la mécanique. Mais il y a aussi (et surtout ?) le fait qu'elles deviennent des objets de collection au moment même où elles sont présentés, et des classiques sans même avoir eu le temps de vieillir.

Outre les nouvelles montres en édition très limitée dont nous parlons ici, dotées de mécanismes et de matériaux précieux, il existe également des classiques qui, après de nombreuses années, atteignent toujours des prix importants, souvent destinés à croître avec le temps. Voici quelques exemples, dont un très récent mais qui mérite déjà de figurer dans ce "hall of fame".

Jacob & Co Chiron Tourbillon

Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de cette incroyable reproduction du W16 Bugatti avec des pistons. Présentée au printemps 2020, elle était disponible à la commande, avec la possibilité de diverses options de personnalisation, à partir de 260 000 euros.

À la fin de la même année, le fabricant, l'Américain Jacob & Co, a présenté quatre variantes en édition limitée qui différaient par les matériaux et la finition, de l'or rose 18 carats au White Diamonds avec un boîtier en or blanc et 391 diamants 20 carats plus 20 autres sertis dans le bracelet. Et s'ils ont tous été vendus ou réservés, leur valeur doit exploser en collection.

Rolex Daytona "Paul Newman"

Légende dans le monde des montres classiques, le modèle Daytona, dédié au célèbre circuit américain, est toujours en production et compte une longue lignée de passionnés. Mais certains modèles en particulier dépassent les autres.

Celle qui appartenait à l'acteur Paul Newman, offerte par sa femme et sur laquelle figurait la phrase "Drive Carefully. Me" ("Conduis prudemment. Moi") figurait à la deuxième place du classement des montres les plus précieuses du monde, et première parmi les Rolex, ayant été vendue aux enchères en 2009 pour la somme astronomique de plus de 15 millions de dollars.

Ce qui a fait remonter les prix des autres exemplaires du modèle communément appelé "Paul Newman", en général, pour atteindre des prix de pas moins de 200 000 euros pour ceux qui ont le même code de série 6239. Mais ça peut encore monter entre 500 000 et un 1,5 million d'euros pour le type 6263.

Pour mémoire, la série actuelle, de 2016, serait cotée aux alentours de 13 000 euros, mais en réalité elle est extrêmement difficile à trouver tant sa cotation réelle dépasse les 20 000.

Vacheron Constantin Historiques American 1921

En la regardant, on ne penserait pas qu'elle est liée à l'automobile, mais il s'agit de l'une des plus célèbres montres fabriquées pour les pionniers de la course automobile, d'où la relative simplicité de son design.

À l'occasion de son centenaire, elle a été rééditée par la société, qui en a parfaitement reproduit l'apparence et la fonction, en s'inspirant d'un exemplaire extrêmement rare de sa collection. Les nouveaux modèles ont des prix avoisinant les 40 000 euros, alors qu'il est dit qu'un modèle original peut valoir jusqu'à 5 millions d'euros.

Zenith El Primero

Comme son nom l'indique, il s'agissait de la première montre de ce type, plus précisément la première montre à chronomètre intégré, avec un mécanisme qui, à l'époque de son lancement en 1969, était absolument avant-gardiste et a été utilisé pendant longtemps sur les circuits du monde entier. Au fil des ans, la société a proposé plusieurs versions révisées, dont l'A384 et l'A385, cette dernière étant une copie presque fidèle de l'original, qui a entre-temps pris de la valeur.

Le record appartient à une A386 unique en platine, qui a été vendue aux enchères à Genève lors des célébrations du 50e anniversaire du modèle original, pour une somme dépassant 190 000 euros qui a été reversée à une œuvre de charité. Une Zenith El Primero de 1969, par contre, peut atteindre entre 5000 et 9000 euros, selon son état de conservation. Et si par hasard, elle a appartenu à un pilote célèbre, le prix s'envole...