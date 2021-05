Si Bugatti s'est fait un nom en construisant certaines des voitures les plus rapides de la planète, la marque sait aussi se distinguer de manière plus générale dans le domaine du luxe. Le constructeur français s'est en effet récemment écarté de l'industrie automobile pour construire l'une des tables de billard les plus impressionnantes que nous ayons jamais vues.

Cette œuvre d'art se compose d'un cadre en aluminium et en titane, usiné par commande numérique et poli jusqu'à obtenir un éclat miroir. Le cadre est ensuite recouvert de fibre de carbone fabriqué à partir de carbone préimprégné de qualité aéronautique et d'un noyau en PVC.

Matériaux de pointe

Contrairement à la plupart des objets "lifestyle" que les constructeurs automobiles ont tendance à fabriquer, Bugatti a entièrement repensé la table de billard à partir de zéro. Il ne s'agit pas de la table que vous trouverez dans votre bar local. Le constructeur français a en effet travaillé avec IXO, une petite entreprise espagnole spécialisée dans les projets en fibre de carbone, pour créer un produit qui recrée la mystique de ses voitures de route.

"Lorsque nous avons commencé à développer le projet de table de billard Bugatti, nous savions que nous devions nous montrer extraordinaires, et ce, en nous différenciant des autres et en excellant dans tous les domaines", a déclaré Pedro Sánchez, directeur général d'IXO.

De son côté Stephan Winkelmann, président de Bugatti Automobiles, explique son choix de l'entreprise IXO sur ce projet : "Nous ne choisissons que les meilleurs partenaires pour représenter notre célèbre marque Bugatti, et nous savons que IXO répondra aux mêmes standards que ceux que nous attendons lors de la production des hypersportives fabriquées dans notre Atelier de Molsheim".

Imaginée pour jouer sur un (votre ?) yacht !

L'une des pièces maîtresses du produit final est le système optionnel de mise à niveau par servomoteur. Oui oui, si la table est installée à bord d'un yacht (rappelons que le propriétaire de Bugatti possède en moyenne 84 voitures, 3 jets et un yacht !), chaque pied sera capable de compenser les mouvements du navire, maintenant ainsi une surface de jeu parfaitement à niveau. IXO précise que chaque pied sera équipé de servomoteurs Siemens, capables de réagir à tout mouvement du bateau en seulement cinq millisecondes, et ce dans un silence total et sans vibrations.

Le prix de l'exclusivité

Exclusivité oblige, cette table de billard sera produite en édition limitée à seulement 30 exemplaires. Faites vite, seules cinq d'entre elles seront produites en 2021 ! Enfin regardez quand même votre compte en banque avant de craquer, car elle vous sera facturée quand même 250'000 €...

La bonne nouvelle c'est que pour ce prix là, vous aurez aussi les accessoires, comme les queues en fibre de carbone avec bout en aluminium anodisé et usiné CNC pour rappeler les boutons des hypersportives Bugatti, ou encore une boîte de craies à la finition noire en aluminium anodisé, une brosse noire et une mallette en cuir Bugatti pour le set de boules Aramith Tournament Pro.

Un porte-queues mural en fibre de carbone, un écran tactile haute définition de 13 pouces pour tenir les scores et un plafonnier à LED également en fibre tressée peuvent être ajoutés...