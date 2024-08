Avec la 911 GT3 RS Tribute to Jo Siffert, Porsche rend hommage au pilote de course suisse décédé prématurément et rappelle en même temps la première victoire de la légendaire 917 il y a près de 55 ans : le 10 août 1969, Siffert a remporté avec Kurt Ahrens la première course internationale de 1.000 kilomètres sur le circuit autrichien de Zeltweg.

Ce fut le premier succès en course de la 917, considérée au début comme difficile à conduire en raison de ses vitesses élevées et de son aérodynamisme. Les experts de Porsche Exclusive Manufaktur ont construit cette pièce unique dans le cadre du programme Sonderwunsch. À partir d'août 2024, le véhicule sera d'abord exposé dans les centres Porsche en Suisse, avant de devenir l'un des points forts du salon "Auto Zürich" (du 7 au 10 novembre 2024). L'acheteur sera tiré au sort parmi toutes les personnes intéressées.

Galerie: Porsche 911 GT3 RS en hommage à Jo Siffert

24 Photos Porsche

Joseph "Jo" Siffert jouit d'un statut culte en Suisse, même 50 ans après sa mort. Ce Fribourgeois d'origine était un pilote de course extrêmement talentueux et charismatique. Siffert a vécu intensément son amour du sport automobile : il a participé à 298 courses au total en onze ans. Parfois, il participait à plusieurs compétitions le même week-end.

Avec un grand souci du détail et grâce au soutien de Bosch et de Shell, les experts de Porsche Design ont également reproduit les autocollants contemporains des sponsors. La plaque Bosch avec la bougie d'allumage se trouve sur les passages de roue arrière. La peinture Shell avec la marque dans la coquille se trouve sous la lunette arrière, près des trappes de service pour l'huile et le liquide de refroidissement.

Porsche Hommage de la Porsche 911 GT3 RS à Jo Siffert

La silhouette de la 917KH est visible sur la fermeture centrale des jantes en magnésium noir satiné, et cette vue latérale stylisée orne également les panneaux latéraux de l'aileron arrière. Sur les montants B se trouve une plaque spéciale au design du casque : le nom et la signature de Jo Siffert y sont représentés comme référence personnelle.

Dans l'habitacle de la 911 GT3 RS Tribute to Jo Siffert, l'ambiance est à la course : le Race-Tex domine en noir et rouge indien. Le motif du casque est brodé sur les appuie-tête. Les baguettes de seuil de porte sont ornées de la silhouette de la 917 associée à sa signature. Même la clé du véhicule a été personnalisée avec beaucoup d'efforts : les flancs sont peints en blanc pourpre ou dans l'actuel vert vipérine, la silhouette de la 917 a été imprimée dans la couleur contrastée correspondante. La signature de Jo Siffert est estampillée sur le couvercle de la console centrale et sur l'étui en cuir de la clé.

Porsche

"Nous devons en grande partie le championnat du monde des voitures de sport de 1969 à Jo Siffert. Il était clairement l'homme le plus rapide de notre équipe", se souvenait en 2018 l'ancien ingénieur de course en chef Peter Falk à propos du Suisse. Sur dix courses, Porsche en a remporté sept cette saison. Siffert a remporté cinq de ces victoires avec le Britannique Brian Redman et une avec Kurt Ahrens - celle du 10 août 1969 à Zeltweg.

"Notre victoire à Zeltweg a marqué le début de la success story de la 917 et ce fut pour moi une grande joie et un grand honneur de pouvoir partager le cockpit avec Jo", déclare son compagnon de route Ahrens.

En 1968, la FIA a modifié de manière surprenante le règlement du championnat du monde des marques en augmentant la limite de cylindrée à cinq litres et en réduisant le nombre de véhicules nécessaires à l'homologation à 25. La Porsche 908 à trois litres n'était plus que partiellement compétitive. Il fallait une nouvelle voiture de cinq litres - la 917. Son palmarès est aujourd'hui légendaire : après le championnat des voitures de sport lors de la première année d'utilisation en 1969, Hans Herrmann et Richard Attwood ont réussi à remporter le triomphe tant convoité au Mans en 1970.

Helmut Marko et Gijs van Lennep ont pu réitérer en 1971 ce qui était jusqu'alors le plus grand succès de Porsche en sport automobile. Avec les versions turbo 917/10 et 917/30 de plus de 1.000 ch, évolution de la 917, George Follmer en 1972 et Mark Donohue en 1973 ont dominé la série nord-américaine CanAm.

Porsche Porsche 911 GT3 RS hommage à Jo Siffert

Jo Siffert n'a pas connu cela : après sa carrière chez Porsche, il a été victime d'un accident mortel à l'âge de 35 ans lors de la course de Formule 1 de Brands Hatch (Royaume-Uni) le 24 octobre 1971. Il reste également inoubliable pour une autre raison : Siffert s'est occupé de la plupart des voitures de course originales dans le légendaire film Le Mans de Steve McQueen.

Porsche réinterprète le légendaire programme de demandes spéciales de la fin des années 1970 et permet la création de pièces uniques personnalisées - co-créées par le client et mises en œuvre de manière professionnelle par Porsche. L'extension de l'offre s'articule autour de l'intégration de souhaits spécifiques de couleurs et de matériaux directement dans le processus de production ainsi que dans le cadre de la finition ultérieure, jusqu'aux concepts de véhicules individuels à la demande du client après la livraison - indépendamment de l'âge du véhicule.

Pour la finition des véhicules neufs, les clients peuvent s'adresser à leur centre Porsche local. Si le souhait dépasse l'offre de l'Exclusive Manufacture communiquée dans le Car Configurator, le processus de demande spéciale commence par la mise en place d'un conseil clientèle personnalisé à Zuffenhausen ou sur l'un des sites internationaux comme Atlanta ou Los Angeles. C'est ici que les experts du constructeur se consacrent à l'évaluation à court terme et à la validation technique des souhaits individuels du client.