Faire du tout-terrain à bord d'une Porsche n'a rien de nouveau. La 911 est une star du rallye depuis des décennies, à tel point que Porsche a construit, d'usine, la 911 Dakar pour le plaisir du hors-piste. Mais ici, il ne s'agit d'une 928 classique à moteur avant, et elle n'est pas conçue pour conquérir les déserts ou les étapes de rallye.

Dites bonjour à la 928 Sufari. Cette Porsche a été conçue pour la plage, d'où les planches de surf attachées à la galerie de toit. Elle appartient à Tadeusz Elwart, à l'origine d'un événement en Pologne appelé Hel Riders. Il s'agit d'un festival dédié aux voitures cool, au skateboard et au surf, et cette 928 s'inscrit parfaitement dans le thème.

L'objectif était de construire une Porsche capable de faire du tout-terrain dans le plus pur style safari, mais aussi de naviguer sur les plages en tant que surf-taxi fonctionnel. La 928, avec son moteur V8, est certes assez puissante, mais la configuration moteur avant/traction arrière n'est pas forcément la meilleure pour obtenir de la traction sur les surfaces meubles. Tomasz Staniszewski, pilote de rallye et ingénieur chevronné, est venu apporter son expertise, lui qui a récemment terminé le rallye Dakar classique au volant d'une Porsche 924 modifiée.

Les détails de la construction n'ont pas été divulgués, mais la 928 est un peu plus haute et elle est chaussée de pneus tout-terrain robustes. Certains aspects de la suspension, de la transmission et du différentiel ont été modifiés non seulement pour le tout-terrain, mais aussi pour rouler sur le sable. Le groupe de design Lange & Lange, basé à Varsovie, a été sollicité pour le design extérieur. Les rayures de la 928 rappellent celles de Rothmans et les passages de roues évasés ne manquent pas. C'est un bon look pour ce classique des années 1980.

Dans un monde où les 911 à thème safari sont omniprésentes, il est agréable de voir la 928 recevoir un peu d'attention. Techniquement, sa mission est d'emmener les surfeurs sur les grosses vagues. Mais si cette voiture se trouvait sur une plage, on oublierait probablement les planches de surf.

