Porsche élargit la gamme du Macan en introduisant la propulsion arrière, une nouvelle couleur extérieure, un pack de design tout-terrain et le nouveau Macan 4S, qui se situe entre le Macan 4 et le Macan Turbo. Le 4S est équipé du système Porsche Traction Management (ePTM) à commande électronique, qui répartit la force motrice entre les essieux avant et arrière environ cinq fois plus vite qu'un système de transmission intégrale conventionnel. Avec le Launch Control, il passe de l'arrêt à 100 km/h en 4,1 secondes, atteint 240 km/h et promet une autonomie combinée WLTP de 606 km.

Les prix pour la France n'ont pas encore été annoncés, mais en Allemagne, ils commencent à 80 700 euros pour le Macan et à 90 700 euros pour le Macan 4S. Les livraisons sont prévues pour le second semestre de l'année.

La Porsche Macan à propulsion

La Porsche Macan à propulsion est également équipée d'une batterie haute tension d'une capacité brute de 100 kWh. La propulsion est assurée exclusivement par le moteur de l'essieu arrière du Macan 4, d'un diamètre de 210 millimètres, d'une longueur active de 200 mm et d'une puissance de 250 kW (340 ch).

En renonçant à la transmission intégrale, le Macan pèse 110 kg de moins et nécessite donc moins d'électricité pour sa propulsion. L'autonomie combinée WLTP atteint 641 km.

Porsche Porsche Macan RWD (2024)

Macan 4S, PASM de série

Le Macan 4S est équipé d'un nouveau moteur sur l'essieu arrière et d'un convertisseur d'impulsions SiC de 600 ampères. Avec le moteur de l'essieu avant également utilisé dans les Macan 4 et Turbo, la puissance du système est de 330 kW (448 ch) avec une courte suralimentation à 380 kW (516 ch).

Le Macan 4S est équipé de série de la gestion électronique des amortisseurs Porsche Active Suspension Management (PASM), d'une suspension pneumatique adaptative avec correcteur d'assiette et de hauteur et du système Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

Porsche Porsche Macan 4S (2024)

Autres nouveautés et design tout-terrain

Pour tous les modèles Macan, Porsche a créé une nouvelle couleur extérieure, appelée Slate Grey Neo. Une nouvelle jante de 20 pouces pour le Macan S et le pack de design tout-terrain font également leur apparition.

Ce dernier, disponible en option sur tous les modèles (mais nous ne connaissons pas encore son prix), offre une géométrie différente du pare-chocs avant en combinaison avec la suspension pneumatique adaptative ; il augmente également la garde au sol de 10 mm pour atteindre 195 mm avec le réglage normal. Porsche propose le pack en deux couleurs et des jantes de 21 pouces au design tout-terrain assorti en gris Vésuve.

Enfin, Porsche a actualisé le design de l'écran pour tous les modèles Macan. Le Porsche Driver Experience offre un mélange d'éléments numériques et analogiques, notamment un combiné d'instruments avec un écran incurvé de 12,6 pouces, un écran passager de 10,9 pouces, un affichage tête haute avec technologie de réalité augmentée et un éclairage d'ambiance.