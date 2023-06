À une époque où presque tous les aspects des voitures étaient de plus en plus grands, la 550 Spyder se distinguait en se montrant remarquablement légère avec moins de 680 kilogrammes sur la balance, incarnant une approche totalement contraire à ce qui était poursuivi ailleurs.

Les prototypes ont été développés à partir de 1950 par Walter Glöckler, un pilote de moto et vendeur de Volkswagen qui voulait utiliser le moteur à quatre cylindres à plat de 1,1 litre de Porsche dans les voitures de course qu'il construisait lui-même. Cette année-là, son prototype équipé d'un moteur Porsche remporta le championnat allemand des voitures de sport de 1100 cm3. Porsche le remarqua et commença à soutenir la voiture de Glöckler, concluant finalement un pacte informel d'assistance mutuelle. À partir de 1951, les prototypes de Glöckler portèrent la marque Porsche.

Les succès des prototypes s'accumulèrent. En 1952, Porsche commença à développer en interne sa propre voiture de course, la Type 550. La première 550 construite en usine fit ses débuts au Nürburgring pour la course de Eiffel, le 31 mai 1953. Malgré une pluie battante et des problèmes de carburateur, la 550 remporta la toute première course à laquelle elle participa, signe de ce qui allait suivre. Quelques semaines plus tard, une équipe de deux voitures remporta la première et la deuxième place aux 24 heures du Mans ! Après quelques autres victoires en Europe, les voitures furent vendues à un acheteur qui continua à les faire courir.

Un moteur de "seulement" 110 chevaux qui terrassa les géants

La forme définitive de la 550 fut dévoilée au monde entier au Salon de Paris en octobre 1953. La voiture était alors dotée d'un châssis en échelle et d'une carrosserie élégante. La pièce de résistance, cependant, demeurait son moteur, connu sous le nom de Type 547.

Le développement du moteur, dirigé par l'ingénieur Porsche Ernst Fuhrmann, comprenait un moteur de 1,5 litre à quatre arbres à cames (contre deux auparavant) avec une disposition brillamment compacte qui offrait une puissance revendiquée de 110 ch avec pratiquement les mêmes dimensions que les anciens moteurs à quatre cylindres à plat de l'entreprise, qui produisaient alors environ 80 ch. Le couple formé par la 550 et le moteur Fuhrmann à quatre cames allait dès lors dominer la compétition dans le monde entier.

En 1955, pour la cinquième participation de Porsche au Mans, la 550 est devenue non seulement la grande gagnante de sa catégorie, mais aussi une force avec laquelle il fallut compter dans la course à la victoire contre des voitures plus grandes et plus puissantes. La victoire la plus importante de la 550 s'est toutefois produite en 1956, lorsqu'une version actualisée a remporté la victoire générale à la Targa Florio, qui était alors l'une des courses les plus célèbres et les plus difficiles au monde. La Ferrari 860 Monza et la Mercedes-Benz 300 SL figuraient parmi les géants vaincus.

Aujourd'hui, les musées Porsche regorgent de légendes de la course automobile. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans ce petit tueur de géants qu’est la magnifique 550 Spyder, la première aventure de Porsche dans la course d'usine.