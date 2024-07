Quelques jours après avoir établi un record sur le Nürburgring, la Panamera la plus puissante de toutes est officiellement présentée. Porsche a introduit la Turbo S E-Hybrid, équipée d'un moteur V8 électrifié très puissant. Non seulement elle est plus puissante que sa devancière, mais elle est également équipée d'une batterie plus performante. Des pneus à haute adhérence, un kit aérodynamique en fibre de carbone et une riche liste d'équipements de série renforcent son attrait.

Au cœur du modèle haut de gamme se trouve un moteur biturbo de 4,0 litres développant 591 chevaux. Intégré à la transmission automatique à double embrayage à huit rapports, le moteur électrique développe 187 ch supplémentaires. Ensemble, les deux moteurs développent 771 ch, ce qui confère à la nouvelle Panamera Turbo S E-Hybrid un avantage substantiel de 81 ch par rapport à l'ancien modèle.

Grâce à ce surcroît de puissance électrifiée, la Panamera est désormais plus rapide de deux dixièmes de seconde pour atteindre les 100 km/h, en seulement 2,8 secondes. À fond, elle peut atteindre 325 km/h, soit 13 km/h de plus que l'ancienne Panamera. Mais ce n'est pas tout. Porsche a augmenté la capacité brute de la batterie de 45 % pour la porter à 25,9 kilowattheures, ce qui se traduit par une plus grande autonomie en mode électrique.

Au sommet de la hiérarchie, la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (respirez profondément) est équipée de série de toutes les bonnes choses. Les freins en céramique sont inclus dès le départ, tout comme les jantes forgées de 21 pouces. Il reste encore quelques cases à cocher sur la liste des options, à savoir un kit aérodynamique et des pneus Michelin. Le premier augmente la force d'appui de 60 kilos à 200 km/h, tandis que les seconds sont chaussés de pneus Pilot Sport Cup 2 sur mesure.

Porsche accepte d'ores et déjà les commandes et demande un prix exorbitant de 210 000 euros avant options. Si ce prix n'est pas dans vos cordes, la gamme Panamera s'enrichit d'une version GTS pour l'année-modèle 2025. La Gran Turismo Sport coûte 143 500 euros, les deux prix incluant les frais de transport et les sensations de maniabilité. Alors que la Turbo S E-Hybrid est la plus puissante du lot, la GTS se veut la plus agile.

2025 Porsche Panamera GTS

La Panamera GTS développe 493 ch, soit 20 ch de plus que la génération précédente. Il lui faut 3,6 secondes pour atteindre les 100 km/h, soit un dixième de seconde de plus. À plein régime, elle atteint 318 km/h. Par rapport à une version plus ordinaire, la GTS est assise 1 cm plus bas grâce à une modification de la suspension pneumatique de série. En outre, les ingénieurs de Zuffenhausen ont renforcé les barres antiroulis et travaillé sur le différentiel à glissement limité pour une conduite plus engageante.

Les deux nouvelles versions de la Panamera arriveront chez les concessionnaires américains vers la fin du premier trimestre 2025.

Galerie: La Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid et la Panamera GTS 2025