La dernière création de Lanzante se situe entre la voiture de course et la voiture de route. Deux propriétaires de Porsche 935 ont approché le spécialiste avec une demande unique : transformer leurs Porsche réservées à la piste en véhicules homologués pour la route. Après 18 mois de développement, la paire a fait ses débuts au Festival de vitesse de Goodwood cette année.

Porsche a dévoilé la nouvelle 935 lors de la réunion Rennsport 2018. Basée sur la 911 GT2 RS, la 935, réservée à la piste, est équipée d'un moteur biturbo de 3,8 litres à plat développant 700 chevaux. Porsche n'a produit que 77 exemplaires, mais ils étaient censés rester sur la piste.

Le processus de développement a duré 18 mois et Lanzante a apporté de nombreuses améliorations à la 935, que Porsche a présentée avec une silhouette plus large et un arrière allongé et aérodynamique.

Le spécialiste de la préparation a doté la Porsche d'une suspension unique, de freins améliorés, d'un frein à main et de nouvelles jantes. Il a également intégré à la carrosserie aérodynamique des phares sur mesure, indispensables à l'utilisation sur route, ainsi qu'un système électronique sur mesure pour gérer le tout. Lanzante a conçu ses améliorations pour qu'elles ressemblent à l'équipement d'origine de la voiture, finissant l'une dans une interprétation moderne de la livrée Martini et l'autre avec un motif de chevron Marlboro rouge et blanc.

Les 935 ne sont que deux des voitures que Lanzante a apportées au festival. Lanzante a également présenté sa voiture de drift McLaren P1 GTR à moteur rotatif et sa nouvelle 911 TAG Championship, dotée d'un véritable moteur de Formule 1.