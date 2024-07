La Porsche Panamera a établi un nouveau record sur le circuit du Nürburgring. Une version qui n'a pas encore été dévoilée et qui utilise un groupe motopropulseur hybride V-8 a réalisé un temps de 7 minutes 24,17 secondes sur la Nordschleife vendredi, ce qui en fait la voiture la plus rapide du segment "executive" du Nürburgring, d'après l'organisation.

La voiture du record, un modèle de pré-production, était représentative de ce que l'on peut trouver chez un concessionnaire, à l'exception d'un siège baquet pour le conducteur Lars Kern et d'un arceau de sécurité obligatoire. Porsche n'a pas révélé les caractéristiques du groupe motopropulseur, mais la société a indiqué que la voiture utilisait sa suspension révolutionnaire Active Ride, introduite pour la première fois sur la Panamera en début d'année.

Porsche Porsche

La Panamera record, qui portera probablement le nom de Turbo S E-Hybrid, a utilisé des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 de 21 pouces développés spécifiquement pour la plateforme. La voiture était également équipée d'un nouveau kit de carrosserie aérodynamique en fibre de carbone, qui comprend un volet Gurney pour l'aileron arrière adaptatif à quatre voies. Porsche affirme que ce kit réduit la portance de l'avant et augmente la force d'appui, sans toutefois préciser dans quelle mesure.

Avec un temps de 7:24, cette Panamera hybride est plus de cinq secondes plus rapide que la Panamera Turbo S de dernière génération. Elle est également plus de trois secondes plus rapide que le précédent détenteur du record, la Mercedes-AMG GT63 S à quatre portes. Bien entendu, cette nouvelle Panamera n'est pas la berline la plus rapide de l'enfer vert. Cette couronne est détenue par une autre Porsche, la Porsche Taycan Turbo GT entièrement électrique.

Porsche

"Le groupe motopropulseur, l'aérodynamique, le châssis, les nouveaux pneus à ultra-haute performance Michelin en option, de nombreux aspects ont contribué à ce temps", a déclaré M. Kern dans un communiqué. "Le nouveau châssis Porsche Active Ride a apporté une contribution particulièrement importante, car la voiture reste toujours bien connectée à la route. Sa tenue de route en virage et son contrôle de la carrosserie sont d'un tout autre niveau."

Porsche annonce qu'une vidéo du tour de piste sera publiée prochainement. Nous sommes impatients de la visionner.