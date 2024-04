Vous le saviez. Pour ceux qui préfèrent que les Mercedes-Benz les plus performantes portent des vêtements élégants à deux portes, vous avez désormais un nouveau jouet. Le coupé deux portes Mercedes-AMG GT63 S E Performance est là, et tout porte à croire que l'attente en valait la peine.

Ceux qui connaissent Mercedes-AMG savent que E Performance est le nom donné par la société à la puissance hybride. Le nouveau vaisseau amiral GT développe une puissance combinée de 805 chevaux, grâce au V8 biturbo de 4,0 litres à l'avant et au moteur électrique à l'arrière. Le moteur à essence développe à lui seul 603 ch, mais le chiffre le plus impressionnant est sans doute le couple combiné de 1 047 livres-pieds.

Mercedes affirme que l'AMG GT63 S E Performance atteint les 100 km/h en 2,7 secondes, un temps record pour une supercar. Le coupé de nouvelle génération est peut-être plus grand avec ses sièges supplémentaires, mais il est officiellement le modèle de production AMG le plus rapide de tous.

Bien qu'il s'agisse techniquement d'un hybride rechargeable, l'efficacité n'est pas un facteur ici. La capacité de la batterie n'est que de 6,1 kWh, et Mercedes ne mentionne pas l'autonomie en mode électrique, si ce n'est pour dire qu'elle sera annoncée plus tard. Au lieu de cela, la batterie est axée sur la performance et, à cette fin, Mercedes la maintient à une température optimale pour tirer le maximum d'énergie en cas de besoin.

La recharge s'effectue par l'intermédiaire d'une prise ou de divers réglages de récupération sélectionnables par le conducteur, y compris un mode à une pédale similaire à celui d'un véhicule électrique.

Une transmission à double embrayage à neuf rapports achemine la puissance à travers le système de transmission intégrale 4Matic+ de Mercedes-AMG. En fonctionnement normal, le moteur électrique n'entraîne que l'essieu arrière, mais lorsqu'un patinage est détecté, la puissance peut être acheminée vers l'avant. La direction par l'essieu arrière et la suspension AMG Active Ride Control avec stabilisation du roulis font partie de l'équipement standard, tout comme les freins en céramique de carbone.

Des étriers à six pistons agrippent des rotors de 16,5 pouces à l'avant, montés derrière des jantes standard de 20 pouces, tandis que des rotors de 15 pouces avec des étriers à un piston se trouvent à l'arrière. Des roues allant jusqu'à 21 pouces sont disponibles en option.

D'un point de vue esthétique, il est difficile de distinguer la version E Performance de l'AMG GT63 standard, à moins de s'en approcher. Mercedes a ajouté un badge spécial sur le couvercle du coffre, et une porte dissimule un port de charge sur le bouclier arrière. Les modifications apportées au système aérodynamique actif, conçu pour optimiser les performances du groupe motopropulseur hybride, sont invisibles. Dans l'habitacle 2+2, c'est du Mercedes-AMG standard, ce qui signifie qu'elle est très agréable.

Les prix de la Mercedes-AMG GT63 S E Performance deux portes 2025 seront annoncés à l'approche de sa date de mise en vente, fin 2024.