Mercedes-AMG a mis à jour le coupé 4 portes GT63 S E Performance. La berline bénéficie d'un nouveau style à l'avant, d'une nouvelle option de couleur extérieure et d'autres modifications mineures à l'occasion de la commercialisation de la super berline relookée en Europe.

Le coupé GT63 S E Performance 4 portes 2024 présente un visage qui emprunte des éléments stylistiques au nouveau coupé AMG GT, avec une ouverture de calandre inférieure beaucoup plus large et plus étroite qui resserre les prises d'air extérieures auparavant béantes en des fentes verticales sportives. Les phares principaux à LED multifaisceaux encadrent la nouvelle calandre de la GT, qui est plus haute et dont la partie inférieure est ornée d'une garniture noire supplémentaire.

Galerie: Photo - Mercedes AMG GT Coupé4 E Performance (2024)

7 Photos

Les modifications apportées à l'intérieur sont mineures. Mercedes a fait du toit ouvrant électrique et de la borne de recharge sans fil située entre les sièges arrière des équipements de série. La firme a également mis à jour le logiciel d'infodivertissement MBUX de la voiture avec des écrans spécifiques à AMG dotés de fonctions configurables individuellement. Le système de sonorisation Burmester Surround est de série, mais les acheteurs peuvent opter pour le système de sonorisation Burmester High-End 3D Surround en option.

Sous le capot se trouve le groupe motopropulseur hybride rechargeable V8 biturbo de 4,0 litres, qui développe la même puissance de 831 chevaux (620 kilowatts) et le même couple de 1 400 newtons-mètres. Le groupe motopropulseur est associé à la boîte de vitesses AMG Speedshift MCT 9G à neuf rapports et à la transmission intégrale AMG Performance 4Matic+.

Une vraie AMG

Lorsque le modèle a été présenté en 2021, Mercedes a affirmé qu'il pouvait atteindre une vitesse de 100 km/h en 2,9 secondes et qu'il pouvait atteindre une vitesse de pointe de 315 km/h. Elle maîtrise toute cette vitesse grâce aux freins AMG haute performance en céramique composite, à la direction active de l'essieu arrière et à la suspension AMG Ride Control+ avec amortissement adaptatif. Les clients peuvent peindre l'extérieur de la GT en blanc opalin métallisé. Les options de jantes et de sellerie restent inchangées. Le prix du coupé 4 portes Mercedes-AMG GT63 S E Performance mis à jour commence à 207 708,55 euros en Allemagne, TVA comprise.

Les options comprennent les sièges Performance AMG, le pack Aérodynamique AMG, deux packs Nuit AMG, le pack Carbone AMG et le pack Chrome AMG. Le pack sièges multicontours actifs et la peinture Manufaktur Selenite Grey Magno sont également disponibles. Mercedes a actualisé le look des variantes GT43 et GT53 en mai. Le constructeur a repris des éléments de style de la variante GT63 pour les appliquer aux modèles inférieurs de la gamme.