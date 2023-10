Il n'y a pas que des organismes indépendants comme Euro NCAP, ADAC ou IIHS qui effectuent des crash-tests pour évaluer le degré de sécurité d'un véhicule en cas d'accident. Avant de mettre en production leurs futurs modèles, les constructeurs automobiles effectuent leurs propres tests, et Mercedes affirme aller encore plus loin en testant même des véhicules développés par ses concurrents.

En découvrant les résultats des voitures concurrentes, la marque de luxe allemande peut améliorer la sécurité de ses propres modèles.

Dans une longue interview accordée à Autocar, le PDG de Mercedes, Ola Källenius, a été interrogé sur la manière dont l'entreprise allait lutter contre la concurrence chinoise en Europe. Après avoir déclaré avec assurance que la berline Concept CLA récemment dévoilée préfigurait un modèle "difficile à battre", le président-directeur général a parlé de sécurité.

Les tests de collision Euro NCAP de la Mercedes-Benz EQE 2022

"Aucune entreprise n'a un pedigree de sécurité plus long et plus solide que Mercedes. Vous pouvez le demander à une compagnie d'assurance ou à une agence d'évaluation de la sécurité. Nous disons toujours qu'une étoile suffit : l'étoile Mercedes. Nous effectuons toute une série de tests que personne d'autre ne fait. Nous accidentons nos véhicules, nous accidentons les véhicules de nos concurrents et nous avons une idée de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas."