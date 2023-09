Audi a ouvert son nouveau centre de sécurité automobile dans son parc technologique d'Ingolstadt, en Allemagne. Ce centre permettra au constructeur automobile d'effectuer de nombreux types de tests de collision avant le lancement de ses nouveaux modèles.

Le complexe, dont la construction a duré trois ans, a coûté environ 100 millions d'euros. Audi a conçu cette installation en pensant à l'avenir, en veillant à ce que le centre puisse effectuer des tests allant au-delà des normes de collision actuelles auxquelles la société doit se conformer sur les différents marchés.

Galerie: Audi Vehicle Safety Center

28 Photos

Le bâtiment permettra également à Audi d'effectuer un plus grand nombre et une plus grande variété de tests de collision par rapport à son installation précédente. Le nouveau bâtiment dispose d'un vaste plateau d'essais de choc intégré, sans support, équipé de caméras à grande vitesse et d'un éclairage à LED à la pointe de la technologie.

La salle d'essai comporte plusieurs voies de collision entrecroisées, ce qui permet à Audi d'effectuer des collisions à 90 degrés entre deux véhicules. Elle permet également à l'entreprise de faire percuter les voitures latéralement contre des obstacles. Enfin la firme allemande peut également simuler des accident avec des véhicules électriques. Le bâtiment abrite également un laboratoire d'analyse sur les mannequins, des bancs d'essai pour les composants, des bureaux et des ateliers.

Audi utilisera plus de 60 mannequins THOR pour ses évaluations, dont la taille varie entre celle d'un enfant de 18 mois et celle d'un adulte de 90 kg. Les mannequins comportent jusqu'à 150 capteurs. Les scanners tridimensionnels permettent de traiter les déformations des véhicules après les essais, tandis que le suivi des mouvements permet de saisir la séquence des événements.

Audi, l'avance par la technologie et la sécurité

Les simulations informatiques jouent un rôle important dans les essais de collision, Audi effectuant des dizaines de milliers de collisions virtuelles avant même de construire un prototype. Le centre informatique de la société, situé dans le même parc technologique, contribue à ces tests.

L'attention portée par Audi à la sécurité remonte à plus de 80 ans. La société a ouvert sa première salle de crash à Ingolstadt en 1970, qu'elle a utilisée pendant les 50 années suivantes. Dès 1972, Audi a introduit des mannequins d'essai dans ses installations. Les efforts de la société pour fabriquer des véhicules plus sûrs lui ont permis d'obtenir les meilleures notes de sécurité dans le monde entier.