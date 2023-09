Nous avons vu toutes sortes de prototypes camouflés d’Audi, cette année, mais celui-ci est une première et soulève beaucoup de questions.

Tout d’abord, il est fort probable que cette voiture appartient à la famille A6. Elle est plus grande que les prototypes A4/A5 Avant qui ont pu être vu auparavant et l'avant ressemble beaucoup à un véhicule d'essai A6 e-tron. Nous savons que les modèles e-tron resteront à mesure que les véhicules de la marque passeront à l’électrique. Mais s’agira-t-il d’une A6 Avant S e-tron ? Ou d’une S6 Avant e-tron ?

Nous sommes également convaincus que cette voiture n’est pas une A6 Avant e-tron de base. On constate, par exemple, des étriers de frein rouges derrière les jantes, à l’intérieur de pneus Pirelli P Zero agressifs. Il y a aussi un modeste diffuseur à l'arrière, et il est indéniable que ce break a une position très basse et élégante. Il ne s’agit probablement pas d’un modèle de la gamme RS, mais l'appeler Audi S6 Avant e-tron ne serait pas une exagération.

Quel moteur et quel nom pour cette la future gamme A6 ?

En parlant d’élégance : ces photos nous donnent un joli aperçu de l’avant (qui ressemble beaucoup au concept de 2022 que vous pouvez voir ci-dessous) mais qu’en est-il de la conception de cette Audi ?

Galerie: Audi A6 Avant e-tron Concept

La nouvelle A6 sera basée sur la même plate-forme PPE que le Q6 e-tron et disposera de deux moteurs électriques prenant en charge la transmission intégrale. Les détails sur le groupe moto-propulseur du Q6 sont toujours en attente, mais le prototype du Q6 e-tron produisait 400 ch et était doté d'une technologie de 800 volts. Audi a déjà montré à quoi ressemble l'intérieur du SUV et il y aura probablement des similitudes avec l'A6 Avant e-tron :

Le lancement de cette A6 sur le marché est prévu pour 2024. Ensuite, il y aura également une nouvelle édition du modèle avec un moteur à combustion. Semblable au passage de l’A4 à l’A5, il devrait alors s’appeler A7.