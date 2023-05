Il est difficile de croire que plus de deux ans se sont écoulés depuis qu'Audi a dévoilé l'A6 E-Tron Concept. Oui, les débuts ont eu lieu en avril 2021 à l'Auto Shanghai en Chine et ont été suivis par l'A6 Avant E-Tron Concept en mars 2022. Avance rapide jusqu'en mai 2023, le constructeur aux quatre anneaux n'a pas encore révélé les versions de production mais la logique nous dit que la berline va bientôt se dévoiler au grand jour.

En attendant, une nouvelle fournée de clichés espion montre un dérivé performant de la berline. En ce qui concerne le style de carrosserie, il s'agit techniquement d'un lifting puisque le concept avait un hayon, ce qui semble être le cas pour ce prototype. À en juger par la hauteur de caisse abaissée, les gros freins avec des étriers rouges et les grandes roues avec des pneus à profil bas, nous avons affaire à une S6 E-Tron. Il ne faut pas exclure la RS6 mais connaissant Audi, la moins performantes des deux variantes devrait se montrer la première.

Galerie: Audi A6 e-tron concept

13 Photos

Tout comme le Q6 E-Tron prévu pour 2024, l'A6 E-Tron roulera sur la Premium Platform Electric co-développée avec Porsche. Elle utilisera un matériel plus sophistiqué que les véhicules électriques du groupe Volkswagen en prenant en charge la suspension pneumatique, la direction des roues arrière et la vectorisation du couple. Quant à la taille, nous vous rappelons que le concept mesurait 4,96 mètres de long, 1,96 mètre de large et 1,44 mètre de haut.

De puissants modèles arrivent

Quant à la puissance, même le concept badgé A6 avait une paire de moteurs de 470 chevaux (350 kilowatts) et un couple instantané de 800 Newton mètres, il y a de la place pour beaucoup plus pour les versions S et RS. Dans le cas du Macan électrique, mécaniquement lié, Porsche a déjà confirmé qu'il offrira jusqu'à 603 ch (450 kW) et 1 000 Nm de couple dans la version phare.

Le concept A6 E-Tron (voir ci-dessus) avait une batterie de 100 kWh et Porsche a déclaré que le pack du Macan serait à peu près aussi volumineux. Grâce à la technologie 800 volts, il faudrait environ 25 minutes pour recharger la batterie de 5 à 80 %, tandis que 10 minutes passées à une station de charge ont fourni au concept une autonomie de plus de 300 kilomètres. Audi a déclaré que la voiture ferait plus de 700 kilomètres avec une batterie complètement chargée et cela est en partie dû au faible coefficient de traînée.

Audi a déjà confirmé qu'il utilisera des nombres pairs pour les véhicules électriques, donc cette voiture s'appellera certainement l'A6 tandis que le véhicule à moteur à combustion actuel passera au surnom d'A7.

Les débuts devraient avoir lieu plus tard, en 2024, après le Q6 E-Tron. L'A6 Avant E-Tron devrait débarquer en 2025, et les modèles hautes performances suivront rapidement.