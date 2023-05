La priorité d'Audi reste les modèles électriques, l'entreprise d'Ingolstadt se préparant à ne lancer que de nouveaux modèles à batterie à partir de 2026. En attendant, la marque allemande poursuit le développement de ses modèles endothermiques les plus performants, comme l'A4 (qui deviendra l'A5) et la S6 (qui devrait se transformer en RS 7).

Cette dernière est la vedette d'une série de photos espion en provenance d'Allemagne.

Du nom au moteur : voici ce qui change

Entre la nouvelle nomenclature décidée par la marque (où les chiffres pairs désignent les voitures électriques et les chiffres impairs celles à moteur thermique) et le look résolument particulier du prototype, une mise au point s'impose.

Audi RS 7 2024

L'Audi ci-dessus semble mélanger la silhouette et l'arrière typiques de l'actuelle A6 avec l'avant agressif d'une RS 6 (qui n'est pourtant qu'une voiture familiale) et les jantes en alliage de la RS 7. En même temps, le prototype semble plus large que la S6 et a un positionnement différent des sorties d'échappement. Bref, il y a plus d'une chose qui cloche dans cette maquette.

Mais il est clair qu'il s'agit d'une Audi endothermique et c'est pourquoi elle est la plus "gonflée" de tous les modèles phares du constructeur allemand. Nous disons "phare" parce que la prochaine RS 7 pourrait en fait abandonner les formes fastback (et le nom "Sportback") en faveur d'un design plus traditionnel de berline à quatre portes.

Audi RS 7 2024

Le nom et le style ne seront toutefois pas les seules révolutions. Une trappe de chargement est visible sur le prototype, suggérant la présence d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Il n'y a pas encore de détails sur ce groupe motopropulseur, mais il est logique de penser que la puissance totale dépassera les 630 ch actuels délivrés par le V8 4.0 biturbo de la RS 7.