En mars dernier, nos espions ont surpris des prototypes de la nouvelle génération de l'Audi Q5 en train d'effectuer des essais dans le nord de l'Europe avec des carrosseries et des feux de série, laissant présager un lancement imminent. Cependant, pour la séance d'essai du modèle sur le Nürburgring, le constructeur a opté pour des feux arrière provisoires, ce qui nous donne des signaux contradictoires. Le Q5 est accompagné du SQ5, plus sexy, avec ses quatre sorties d'échappement intégrées au pare-chocs arrière.

En ce qui concerne le modèle normal, il ressemble beaucoup au Q4 E-Tron, mais il y a évidemment des différences majeures. La partie avant, par exemple, sera dotée d'une calandre traditionnelle et entièrement fonctionnelle qui apportera de l'air frais au compartiment moteur. Après tout, à part le langage de conception de base, les deux crossovers n'ont pas grand-chose d'autre en commun, le Q5 sera basé sur la plateforme MLB Evo, alors que le Q4 E-Tron entièrement électrique repose sur l'architecture MEB.

Galerie: Photos espion du Audi SQ5 de nouvelle génération

19 Photos

Comme mentionné plus haut, le prototype du Q5 dans cette vidéo ne porte pas ses feux arrière définitifs. Il y a de fortes chances que le camouflage cache une bande de LED reliant les feux, mais nous ne pouvons pas le confirmer pour l'instant. La voiture d'essai SQ5, quant à elle, porte ses feux de production tels qu'ils ont été vus dans les photos espion précédentes. Les images ne donnent pas un aperçu détaillé du design du SQ5, mais nous savons qu'il sera équipé de jantes plus grandes, de pare-chocs plus agressifs et d'autres petites modifications par rapport au Q5.

Les quatre tuyaux d'échappement à l'arrière pourraient indiquer la présence d'un V6 sous le capot, mais rien ne peut être confirmé pour l'instant. Audi pourrait soit conserver le six cylindres existant et l'électrifier, soit passer à un quatre cylindres. À en juger par la sonorité du prototype SQ5 dans la vidéo, il semble qu'il utilise une transmission automatique à double embrayage. Quel que soit le type de moteur, le crossover devrait développer une puissance de 350 à 370 ch.

Audi ne dévoile toujours pas la date de lancement de la nouvelle famille Q5. Selon nos estimations, le modèle normal arrivera dans les prochains mois, tandis que le SQ5 devrait faire ses débuts l'année prochaine.