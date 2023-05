Porsche prépare une 718 Boxster électrique. Elle ne sera pas commercialisée avant 2025, mais de nombreux clichés et vidéos espion ont déjà capturé le nouveau véhicule électrique. La dernière en date montre le cabriolet sur le circuit du Nurburgring.

Ne laissez pas le camouflage trompeur de Porsche vous faire croire qu'il s'agit d'un moteur thermique. La sortie d'échappement centrale est factice et fait partie de l'habillage qui dissimule le style de la partie arrière. Juste au-dessus de la fausse sortie et de la plaque d'immatriculation se trouve la découpe du port de charge, que l'on a déjà vu ouvert sur des photos espion précédentes.

Galerie: Porsche Boxster EV 2025 nouvelles photos espion

Le Boxster EV porte l'habituel camouflage noir de Porsche, ainsi qu'un habillage qui recouvre et dissimule les boucliers avant et arrière. Le constructeur a même partiellement recouvert les phares et les feux arrière, mais n'a pas réussi à dissimuler le style plus acéré de la voiture. Nous n'avons pas encore vu l'habitacle, mais nous nous attendons à trouver des écrans partout.

Nous n'en savons pas plus sur le groupe motopropulseur de la voiture. Il est probable qu'elle débute avec une configuration à un seul moteur pour les roues arrière. Une variante à double moteur et à transmission intégrale arrivera probablement plus tard, et il sera intéressant de voir comment Porsche conditionnera la voiture de sport.

La nouvelle EV marquera la fin des moteurs turbocompressés à quatre cylindres à plat et des moteurs atmosphériques à six cylindres à plat.

Lorsque la nouvelle 718 arrivera, Porsche l'installera sur une architecture dédiée, conçue pour les modèles plus petits de la société, sans que rien des voitures actuelles ne soit transféré aux nouvelles.

Nous nous attendons à ce que le constructeur utilise des composants de ses autres offres, éventuellement en utilisant le matériel de la nouvelle plate-forme Premium Electric (PPE) qu'il développe en collaboration avec Audi. L'architecture PPE sera à la base du Macan EV et du Q6 E-Tron.

Une variante Cayman rejoindra le Boxster EV. Cependant, nos photographes n'ont pas capturé le coupé à toit rigide lors d'un essai, et nous ne savons donc pas si les deux modèles seront présentés ensemble. Porsche n'a pas précisé quand le nouveau véhicule électrique pourrait voir le jour, mais nous nous attendons à ce que cela se produise en 2024, car la marque s'oriente vers la construction de plus de véhicules électriques. Porsche prévoit que les véhicules électriques représentent plus de 80 % de ses ventes d'ici 2030.