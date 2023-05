Le Roi Charles III et la Reine Camilla se sont naturellement déplacés en carrosse pour leur couronnement ce week-end, mais cela n'a pas empêché Bentley et Skoda de célébrer l'événement. Les deux marques ont lancé des produits spéciaux pour l'occasion.

Constructeur britannique historique, Bentley a produit une série limitée de coussins, qui ne seront pas mis en vente.

Ces coussins ont été confectionnés à la main et chacun d'entre eux a demandé plus de trois heures de travail, en associant un savoir-faire artisanal et des technologies de pointe.

L'emblème officiel du couronnement, conçu par l'entreprise de Jonathan Ive, designer de l'iPhone et de l'iMac lorsqu'il travaillait chez Apple, a été brodé à la main et a nécessité près de 30 000 points par coussin.

Des cuirs provenant d'Europe du Nord ont été utilisés et les coussins ont été proposés dans les coloris Cricketball, Cumbrian Green, Imperial Blue, et Saddle, avec des passepoils Beluga, Porpoise, Newmarket Tan, et Imperial Blue. La format des coussins reprend ceux de la Bentley S1 Continental Flying Spur de 1958.

Un coloris spécial chez Skoda

Skoda a de son côté ajouté une couleur, le Royal Green, à son catalogue au Royaum-Uni, pour différents modèles : la Superb, le Kodiaq et l'Octavia.

Seules les déclinaisons les plus haut de gamme de chacun de ces modèles ont reçu ce nouveau coloris. Cette couleur rend hommage à la passion de Charles III pour les moteurs performants.

Pourquoi un constructeur tchèque a-t-il voulu célébrer le couronnement de Charles III ? Lorsqu'il était Prince de Galles, il s'est rendu à plusieurs reprises dans le pays et a créé, au début des années 1990, un fonds pour le patrimoine destiné à restaurer des sites historiques, avec le président de l'époque, Václav Havel. Ce fonds a permis de restaurer l'ancien monastère de Saint-Barthélemy et les jardins situés sous le château de Prague.