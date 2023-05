Ce n'est qu'à l'automne que Skoda dévoilera la nouvelle génération de la Superb, mais la marque tchèque est impatiente de lancer la campagne de teasing. Présenté une fois de plus en carrosserie liftback et break, le modèle phare a posé aux côtés de ses trois prédécesseurs modernes ainsi que du modèle original vendu dans les années 1930 et 1940. Elle ne sera plus fabriquée dans son pays d'origine, la production étant transférée à Bratislava, en Slovaquie.

Les ventes cumulées de la Superb moderne (à partir de 2001) ont atteint plus de 1 550 000 unités, le modèle sortant étant le plus populaire puisqu'il représente la moitié de la demande (780 000 véhicules). Skoda n'entre pas dans les détails de la nouvelle version, mais des photos espions suggèrent fortement qu'elle aura un style évolutif au lieu d'adopter le langage de conception "Modern Solid" annoncé par le concept Vision 7S.

2024 Skoda Superb teasers

4 Photos

Skoda a développé non seulement sa propre Superb, mais aussi la nouvelle Volkswagen Passat qui arrivera cet automne, strictement en tant que break. Elle aussi sera assemblée en Slovaquie, perdant ainsi le label "Made in Germany". Le constructeur automobile basé à Mladá Boleslav a promis des moteurs essence et diesel plus efficaces, ainsi qu'un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Une variante entièrement électrique n'est pas à l'ordre du jour, mais une Octavia EV de type break a été annoncée pour 2026. Une fois de plus, Skoda affirme que son modèle haut de gamme "établira des normes en termes de confort et d'espace".

La Superb 2024 aura moins de rivales que ses prédécesseurs, puisque l'Opel Insignia et la Ford Mondeo ont été abandonnées. La Mazda6 a pris de l'âge, tandis que la Peugeot 508 a récemment bénéficié d'un lifting de milieu de cycle. Avec la disparition de la Passat Sedan, il y aura également moins de concurrence interne. Cela dit, VW propose désormais la ID.7 entièrement électrique pour ceux qui souhaitent passer du moteur à combustion interne au véhicule électrique.

Le Kodiaq de deuxième génération, également sur la plateforme MQB avec des moteurs quatre cylindres essence et diesel modifiés, fera également ses débuts à l'automne. Contrairement à la Superb, le grand SUV continuera d'être fabriqué à l'usine de Kvasiny et sera proposé pour la première fois en version PHEV.