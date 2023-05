La nouvelle génération de la berline BMW Série 5 sera présentée dans le courant du mois. Deux nouveaux teasers donnent un aperçu de l'i5 EV, qui sera également présentée en même temps que sa sœur, et donnent un aperçu du design de la face avant et de l'intérieur épuré du nouveau modèle.

Le teaser extérieur ne montre que la silhouette de la i5 et les éléments d'éclairage à l'avant. L'EV sera dotée de phares élégants avec une grille de calandre éclairée. L'autre teaser est un peu plus révélateur, montrant une partie de l'écran qui s'étend sur le tableau de bord et un élément d'éclairage d'ambiance qui s'étend des portes au tableau de bord.

Lors de son lancement, BMW proposera l'i5 en deux configurations. La version d'entrée de gamme eDrive40 sera équipée d'un seul moteur monté à l'arrière et développant 335 chevaux. La M60 xDrive, plus performante, sera équipée d'un double moteur développant 590 chevaux.

BMW n'a pas révélé l'autonomie de l'i5 ni la capacité de sa batterie. Cependant, l'objectif est que la i5 eDrive40 offre une autonomie de 470 km. Nous nous attendons à ce que la M60, plus puissante, offre moins que cela, mais nous n'en serons pas certains tant que le constructeur n'aura pas confirmé les chiffres. BMW pourrait même élargir la gamme au-delà des deux variantes de lancement.

Alors que BMW met en avant l'i5 électrique avant la grande révélation, le constructeur proposera des motorisations hybrides rechargeables et électrifiées dans la berline Série 5 ordinaire, y compris la puissante M5 qui fera ses débuts plus tard. BMW n'a pas précisé quand elle pourrait être présentée. Nous nous attendons à ce que la M5 soit équipée d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable qui pourrait développer plus de 700 ch.

Nous n'aurons pas à attendre longtemps après la révélation, prévue pour le 24 mai en Europe. La production de la nouvelle série 5 débutera cet été à l'usine de Dingolfing, en Allemagne, et les ventes devraient commencer en octobre.

Galerie: 2024 BMW i5 Prototype