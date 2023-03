Après les déclinaisons électriques des Série 3 et Série 7 en 2022, BMW est sur le point de lancer une Série 5 zéro émissions. Cette berline rivale de la Mercedes EQE sera nommée i5 et le constructeur en a publié près d'une centaine de photos et une vidéo, avec un camouflage encore présent.

BMW entretient le mystère sur les spécifications techniques mais on sait que la i5 aura une version mise à jour de la cinquième génération de la motorisation eDrive, atteignant un "haut degré de maturité" selon les propos du constructeurs. Ce n'est pourtant qu'en 2025 que la plateforme Neue Klasse arrivera, l'i5 restant basée sur la CLAR.

Premières images de la BMW i5

89 Photos

BMW a commencé à tester son i5 sur des routes ouvertes en février 2022, quand elle a quitté pour la première fois le centre d'essais d'Arjeplog. Elle a bouclé environ 3 000 km jusqu'au nord de la Suède, avant de nouveaux essais tout au long de l'année. Des prototypes ont ainsi été testés à Munich et à proximité de l'usine de Dingolfing. Le mois dernier, l'i5 a fait son retour au cercle arctique pour de nouveaux essais.

Le constructeur a déjà confirmé qu'une déclinaison M Performance est prévue, qui devrait être nommée i5 M60 à en croire un autocollant vu sur un prototype en septembre 2022. Il affichait aussi le nom "Allrad", synonyme des quatre roues motrices équipées de deux moteurs, un sur chaque essieu. L'i5 M60 rejoindra les i4 M50, iX M60 déjà proposées, et l'i7 M70 qui est attendue.

L'i5 M60 ne sera pas la seul modèle M Performance disponible pour cette huitième génération de Série 5 puisque BMW devrait également commercialiser une M560e, une hybride rechargeable avec un six cylindres en ligne. Elle pourrait directement remplacer la M550i puisque la M5 sera la seule à conserver un V8.

À l'intérieur, la nouvelle Série 5 sera la première BMW à recevoir l'iDrive 8.5 avec deux écrans intégrés dans une seule pièce en verre sur le dessus du tableau de bord. Les boutons physiques devraient être moins nombreux pour que de nombreuses options, comme la climatisation, soient intégrés dans l'écran tactile.