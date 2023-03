La saison 2023 du MotoGP débute ce week-end avec le Grand Prix du Portugal, qui marquera également l'arrivée d'une nouvelle voiture de sécurité dans le championnat du monde, qui reste fidèle à BMW M, son partenaire pour la 25e saison consécutive. La BMW M2 CS Racing utilisée l'an passée cède sa place à une BMW M2 plus "classique".

Animée par un six cylindres en ligne de 460 chevaux, elle a été transformée pour les besoins du MotoGP, quand elle doit se rendre en piste au plus vite. BMW a ajouté un arceau de sécurité, des sièges Recaro, des harnais six points, un extincteur et la rampe lumineuse sur le toit, connectée aux phares.

Des pièces de M Performances ont aussi été ajoutés au niveau de l'échapopement, du châssis, du diffuseur, de l'aileron arrière ou encore des rétroviseurs, recouverts de carbone. Côté couleurs, la livrée faisant la part belle à BMW M est conservée.

"Nous avons un grand partenaire en BMW M à nos côté depuis un quart de siècle, un partenaire avec qui nous profitons d'une fantastique coopération dans de nombreux domaines", se réjouit Carmelo Ezpeleta, promoteur du MotoGP. "Nous sommes très fiers de ce partenariat à long-terme qui est toujours en mouvement et apporte une nouvelle dynamique tous les ans."

Cette BMW M2 n'est pas la seule fournie par le constructeur bavarois au MotoGP. Des BMW avec la grille M seront également utilisées pour le championnat pour les voitures médicale et officielles, tandis que des BMW M 1000 R ont également été fournis.

La marque est également partenaire du BMW M Award, qui récompense le meilleur pilote en compétition. Pecco Bagnaia a ainsi remporté une BMW M3 Competition Touring l'an passé... alors qu'il porte les couleurs de Ducati, propriété d'Audi.

La Formule 1 utilise de son côté l'Aston Martin DBX707, le SUV le plus rapide du monde, comme voiture médicale cette année, en alternance avec la Mercedes AMG GT 63 S 4MATIC+. Des véhicules des deux marques sont également utilisés en alternance pour la voiture de sécurité, l'Aston Martin Vantage et la Mercedes-AMG GT Black Series.