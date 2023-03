Si la nouvelle BMW Série 5 fera ses débuts fin 2023, il faudra attendre 2024 pour voir la M5, version la plus puissante. Pourtant, bien qu'il reste encore de nombreux mois avant l'arrivée de ce modèle chez les concessionnaires, le constructeur bavarois intensifie ses essais.

Après tout, avec le passage à la technologie hybride rechargeable, la prochaine M5 sera à la fois l'une des voitures les plus puissantes et les plus complexes de l'histoire de la marque allemande.

La carrosserie est finie

De nouvelles images provenant directement du Nürburgring ainsi qu'une vidéo d'Automotive Mike nous sont parvenues. La M5 est encore enveloppée d'un camouflage mais sa carrosserie a maintenant pris sa forme définitive. Comme les variantes plus traditionnelles de la Série 5, la M5 aura un look plutôt conservateur, avec une double calandre horizontale classique et des phares LED plus fins que sur le modèle actuel.

Ce qui ressort clairement sur cette M, ce sont les quatre sorties d'échappement et l'assiette plus basse et plus sportive. À bord, nous devrions trouver des sièges sport spéciaux, peut-être avec la présence de fibre de carbone comme sur les modèles M les plus récents.

Environ 700 ch pour la puissance

Comme le confirme le sticker jaune indiquant la présence d'une grande batterie, la nouvelle M5 sera une voiture hybride rechargeable et combinera un V8 biturbo de 4,4 litres avec un moteur électrique. La puissance totale pourrait avoisiner les 700 ch, afin de "séparer" la M5 de la XM de 653 ch mais sans concurrencer la XM Label Red, qui développera 748 ch.

Selon certaines rumeurs, qui n'ont pas été confirmées, la prochaine M5 (qui sera peut-être proposée en version Touring également) sera la seule Série 5 équipée d'un V8 : la M550i devrait quitter la gamme tandis que l'hybride rechargeable M560e pourrait recevoir un six cylindres en ligne. La Série 5 comprendra également l'i5 M60 électrique, qui devrait dépasser les 600 ch. Il ne reste plus qu'à attendre les mois à venir pour obtenir de nouvelles informations.

