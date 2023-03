Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites atteint ce jeudi 23 mars son neuvième jour, les grèves se poursuivent sur tout le territoire. Comme nous vous le rapportions en début de semaine, les raffineries sont touchées par ces mouvements et de nombreuses stations-services commencent à manquer de carburant.

La Loire-Atlantique est devenue ce jeudi le département le plus touché par les pénuries d'essence. Selon des données publiques analysées par l'AFP, plus de 50% de ses stations manquent d'au moins un carburant (essence ou diesel). Dans d'autres départements des Pays de la Loire, mais aussi de Bretagne, notamment dans le Morbihan, l'Île-et-Vilaine, la Mayenne et le Maine-et-Loire, plus de 40% de stations sont en état de pénurie.

En début de semaine, la situation des départements du Sud de la France était la plus critique. Elle le demeure encore aujourd'hui : plus de 40% des stations dans les Bouches-du-Rhône et dans l'Aude sont en pénurie. Et beaucoup d'autres départements des régions PACA et Occitanie sont à plus de 30%.

À l'échelle de toute la France, environ une station sur six était touchée par des pénuries d'au moins un carburant à 9 heures ce matin, d'après une analyse des données du site gouvernemental des prix des carburants, et environ 7% des stations étaient vidées.

Nous sommes encore loin de la période de pénurie de carburant d'octobre 2022, qui avait paralysé le territoire en raison d'un conflit salarial au sein de TotalEnergies et Esso, néanmoins Violaine Démaret, préfète du Vaucluse, a estimé sur France Bleu que la situation dans son département s'était aggravée "beaucoup plus vite" que l'année dernière.

Depuis le début de la semaine, des mesures de restrictions sont en place dans de nombreux départements, notamment en limitant le plein de carburant à 30 litres pour les particuliers et en interdisant l'utilisation de jerricans.