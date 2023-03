Les mouvements sociaux en opposition à la réforme des retraites redoublent après l'adoption du texte. Dans les six raffineries que compte le pays, cela se traduit par des grèves et des blocages. À travers le pays, certaines stations-service commencent ainsi à manquer de carburant.

Lundi, Clément Beaune, Ministre délégué chargé des Transports, expliquait sur franceinfo: que le gouvernement avait pris des "mesures d'anticipation" avec la "constitution d'un stock stratégique" afin de garantir un approvisionnement des pompes à essence. Stock qui semble être en train de fondre au vu des pénuries qui se multiplient aux quatre coins de la France.

À 16h00 ce mardi, le site Essence&Co dénombre en effet 971 stations en rupture partielle et 756 en rupture totale en France métropolitaine.

Des incidents à Fos-sur-Mer

C'est surtout dans les Bouches-du-Rhône que la situation est la plus tendue, avec des pénuries qui touchent près de 50% des stations du département. Alors que le gouvernement s'y disait encore réticent lundi, il a ordonné ce mardi matin par arrêté préfectoral la réquisition de trois salariés par relève, dans une tentative de débloquer la situation. La mesure est valable pour une durée de 48 heures. Clément Beaune a pris à nouveau la parole ce matin pour justifier la décision de faire appel à des réquisitions sur le site de Fos-sur-Mer.

"Je ne confonds pas la grève et le blocage", expliquait-il au micro de France Inter. "La grève c'est autorisé, le blocage durable, parfois violent, ça ne l'est pas. On a, à certains endroits dans notre pays, dans les Bouches-du-Rhône en particulier, des situations qui deviennent extrêmement risquées, extrêmement difficiles sur les carburants."

"Ce matin, de manière ciblée, de réquisitions sont en cours, à Fos-sur-Mer spécifiquement", a ajouté le ministre. "Les réquisitions, c'est toujours un dernier recours. C'est encadré par la loi et tant mieux, parce que c'est évidemment un équilibre avec le droit de grève, et le gouvernement a engagé, ce matin, par arrêté préfectoral, des réquisitions très ciblées à Fos-sur-Mer parce que là, la situation est extrêmement difficile."

En fin de matinée, des incidents ont éclaté aux abords du dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer, avec des jets de projectiles. Trois CRS ont été "sérieusement blessés" selon la Préfecture de police.