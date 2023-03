La nouvelle Lamborghini V12, le modèle qui remplace la Lamborghini Aventador, est une supercar hybride rechargeable qui développe une puissance totale de 1 015 ch Elle est équipée d'une nouvelle boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports et d'une transmission intégrale.

Ce sont les principales caractéristiques communiquées ces derniers jours par Lamborghini pour la voiture qui reprend l'héritage des voitures à 12 cylindres de la marque : Lamborghini 350 GT, Lamborghini 400 GT, Lamborghini Miura, Lamborghini Countach, Lamborghini Diablo, Lamborghini Murciélago, Lamborghini Aventador.

De nouvelles informations nous parviennent de Sant'Agata Bolognese sur les différents modes de conduites, la gestion des deux moteurs électriques avant et du moteur électrique arrière, la répartition du poids, l'aérodynamique, le système de freinage et d'autres caractéristiques qui définissent la dynamique de conduite de la nouvelle voiture de sport.

Nouvelle Lamborghini V12 : recharge, hybride et performance

Le nom de code de la nouvelle Lamborghini V12 est LB744, en attendant de voir comment s'appellera réellement cette supercar.

Il y a trois programmes pour gérer l'électrification, Recharge, Hybride et Performance. Les différents mods de conduite sont toujours disponibles : Strada, Sport et Corsa, auxquels s'ajoute désormais le mode City.

Nouveau V12 Lamborghini, mode Strada

En mode Strada, la puissance est portée à 886 ch, le moteur V12 fonctionnant toujours pour fournir un état de charge constant à la batterie qui alimente les trois moteurs électriques. Les deux moteurs avant aides à définir les trajectoires dans les virages grâce à des stratégies de vectorisation du couple, et les éléments mobiles de l'aérodynamique active étant positionnés de manière à maximiser la stabilité à grande vitesse.

Nouveau V12 Lamborghini, mode Sport

En passant en mode "Sport", le véritable caractère de la nouvelle Lamborghini V12 commence à se manifester pour chacun des trois modes d'électrification qui peuvent être combinés (Recharge, Hybride et Performance). Dans cette situation, le moteur V12 à essence, soutenu par le module hybride, atteint 907 ch, la boîte de vitesses devient également plus réactive, tout comme les réglages des suspensions, avec même l'aérodynamique réglée pour rendre la voiture plus rapide dans les changements de direction.

Nouveau V12 Lamborghini, mode Corsa

En ajoutant la contribution du V12 6,5 L à celle des moteurs électriques la puissance totale à 1 015 ch. Il est possible de désactiver le contrôle électronique de traction et de stabilité ESC ou d'activer le launch control en appuyant sur le bouton situé au centre du rotor gauche du volant et en le maintenant enfoncé.

Nouvelle Lamborghini V12 : répartission des masses

La disposition de tous ces composants, de ces sous-systèmes, découle de l'agencement du nouveau châssis en fibre de carbone de la supercar Lamborghini V12, qui perd 10 % de son poids par rapport à celui de l'Aventador avec 25 % de rigidité en torsion en plus. Cette architecture permet une répartition des masses de 44 % à l'avant et 56 % à l'arrière.

Nouveau V12 Lamborghini : vectorisation du couple, moteurs électriques

Le moteur V12 de 6,5 litres à aspiration naturelle est placé en position centrale arrière, avec deux moteurs électriques à l'avant (un par roue) qui mettent en œuvre des stratégies de vectorisation du couple pour donner plus de direction dans les virages serrés et en même temps offrir une stabilité à grande vitesse, en distribuant le couple à chaque roue.