Les affaires se portent mieux que jamais pour Lamborghini. Le constructeur italien a annoncé ses résultats financiers pour l'année 2022, avec des revenus de 2,38 milliards d'euros, soit une hausse de 22 %. Les profits atteignent 614 millions d'euros, soit 56 % de mieux qu'en 2021.

En début d'année, Lamborghini avait annoncé avoir vendu 9 233 voitures en 2022, une hausse de 10 % sur un an. Dans le détail, le constructeur a livré 5 367 Urus, 3 113 Huracan et 753 Aventador.

Les États-Unis ont été le plus gros marché de Lamborghini avec 2 721 véhicules vendus. La Chine continentale, Hong Kong et Macau ont représenté le deuxième marché avec 1 018 voitures, et l'Allemagne le troisième (808 modèles).

"En partie grâce à une liste d'attente de 18 mois, nous pouvons vraiment nous concentrer sur nos prochains objectifs, et nous pouvons voir l'avenir avec confiance", se félicite Stephan Winkelmann, le patron de la marque. "C'est une période dorée pour Lamborghini : nous avons écrit l'histoire et nous voulons poursuivre notre croissance."

Plusieurs nouveautés vont arriver

De grosses nouveautés sont attendues chez Lamborghini pour atteindre ces objectifs. La voiture qui prendra la succession de l'Aventador, pour l'instant connue sous le nom de code LB744, sera dévoilée le 29 mars prochain. On sait déjà qu'elle sera animée par un V12 associé à deux moteurs électriques pour une puissance totale de 1 015 chevaux.

Lamborghini a également annoncé un modèle dans la lignée de la Huracan pour fin 2024. Elle aura également une motorisation hybride et les rumeurs évoquent un V8 bi-turbo dépassant les 10 000 tours/minute.

L'Urus, qui porte les vantes de la marque, aura lui aussi droit à une version hybride, attendue pour 2023. Le moteur pourrait être le V8 bi-turbo avec assistance électrique de la Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, qui développe 671 chevaux.

Lamborghini travaille aussi sur son premier modèle 100 % électrique, qui pourrait être un SUV. Le modèle est attendu pour 2028, avant la seconde génération de l'Urus qui sera électrique.