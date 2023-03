Les mouvements de grève en opposition à la réforme des retraites se poursuivent dans plusieurs raffineries et l'approvisionnement en carburant dans les stations-service se complique dans plusieurs régions de France. Ce mercredi après-midi, le site collaboratif Essence&Co annonce 1195 stations en rupture partielle (contre 971 24H plus tôt) et 910 en rupture totale (contre 756 mardi).

C'est surtout dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur que la situation est la plus tendue, où se trouve notamment le dépôt de Fos-sur-Mer, touché par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre mardi, causant des blessures pour trois CRS.

Plusieurs départements de la région ont ainsi pris des mesures pour éviter des pénuries à la pompe. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse, les particuliers sont limités à 30 litres par passage à la pompe, et les poids lourds à 120 litres.

Pour le moment, la mesure s'applique jusqu'à jeudi dans le Vaucluse, vendredi dans les Alpes-de-Haute-Provence, et jusqu'à lundi dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Au moment où ces lignes sont écrites, les Bouches-du-Rhône n'ont pas imposé de limites mais ont réquisitionné 11 stations du département pour ravitailler les véhicules prioritaires. La mesure est en vigueur jusqu'à vendredi matin.

Le mouvement pourrait perdurer

Les pénuries ne font peut-être que commencer car plusieurs raffineries sont à l'arrêt. Selon Libération, seul l'un des quatre sites de TotalEnergies fonctionne et à Feyzin, la sortie de carburant est bloquée. Les deux autres raffineries du pays, celles d'Esso-ExxonMobil, tournent mais là aussi, des blocages empêchent les expéditions.

Les syndicats ont appelé à la grève pour la journée de jeudi et Emmanuel Lépine, secrétaire général de la Fédération nationale des industries chimiques de la CGT, attend un mouvement dans la durée. "Je n'ai jamais vu une détermination pareille chez les salariés du pétrole", a-t-il déclaré au micro de franceinfo en début de semaine, évoquant un "moment de détermination extrême".