Lors de la conférence annuelle 2023 du groupe BMW qui s'est tenue à la mi-mars, la marque allemande a annoncé son intention de lancer un iX2 pour compléter son portefeuille croissant de véhicules électriques.

S'adressant au magazine allemand Bimmer Today, le directeur de l'usine de Ratisbonne a révélé que la production en série débuterait d'ici la fin de l'année. Le crossover électrique sera assemblé aux côtés de l'iX1, de forme conventionnelle, dans l'usine située dans l'est de la Bavière.

Pour ce faire, BMW investit plus de 350 millions d'euros et embauche environ 500 nouveaux employés. Dès 2024, le constructeur munichois estime qu'au moins un tiers de tous les véhicules produits à Regensburg seront des VE, les deux autres tiers étant des X1 et X2 à motorisation conventionnelle. Le premier est également disponible avec une variété de groupes motopropulseurs hybrides rechargeables.

Nouveau BMW iX2

BMW reste très discret sur le nouveau X2, mais nous savons qu'il adoptera un design complètement différent. Fini le look de hatchback surélevé, des photos espions ont montré des prototypes qui donnent l'impression d'un mini-X6 en suivant la formule coupé-SUV rendue populaire par la marque munichoise. Outre sa forme nouvelle mais familière, le X2 (nom de code U10) devrait être beaucoup plus grand que son prédécesseur.

Les versions essence/diesel X2 et électrique iX2 auront pratiquement la même apparence puisque ce n'est qu'en 2025 que BMW commencera à lancer des VE sur une plateforme dédiée en lançant la Neue Klasse.

Malgré l'assaut des électriques, il y aura toujours un modèle supérieur à moteur à combustion interne portant la marque M Performance. Probablement en 2024, le X2 M35i développera plus de 300 chevaux grâce à un moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres.

L'iX2 devrait refléter l'iX1 en termes de spécifications techniques, de sorte que la version initiale devrait être une xDrive30e avec 313 ch et 494 Nm de couple provenant d'une paire de moteurs électriques. Il y a fort à parier que BMW travaille sur des versions iX1 et iX2 plus modestes, dotées d'un seul moteur.