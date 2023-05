La Porsche Panamera va être redessinée, et une nouvelle série de photos montre que le constructeur poursuit le développement du modèle. La voiture n'a pas l'air radicalement différente de la version actuelle, mais un examen approfondi révèle plusieurs changements stylistiques qui se cachent derrière les habillages astucieux de Porsche.

Les nouvelles photos nous offrent également le meilleur aperçu de l'habitacle redessiné de la Panamera. Les designers de Porsche se sont clairement inspirés de la Taycan électrique, en plaçant un large tableau de bord numérique derrière le volant. La Panamera adopte le levier de vitesses de la Taycan sur le tableau de bord, à côté de l'écran d'infodivertissement.

Galerie: Photo Espion Porsche Panamera

18 Photos

Les deux modèles se distinguent au niveau de la console centrale, sous les bouches d'aération du système de chauffage, de ventilation et de climatisation. La Panamera dispose d'une rangée de commutateurs et de ce qui semble être deux rangées de boutons tactiles capacitifs. Ils se trouvent au-dessus d'un bouton central, d'un casier et des porte-gobelets. Porsche a caché le reste du tableau de bord, ce qui signifie que l'écran du passager avant sera disponible dans certaines versions.

La Panamera tente de dissimuler ses changements de style extérieur sous des autocollants et du ruban adhésif, mais nous pensons que le modèle recevra des phares redessinés, de nouveaux pare-chocs avant et arrière, et des feux arrière retouchés. Il s'agira d'une mise à jour stylistique évolutive. Les photos montrent deux versions différentes de la Panamera, chacune dotée de pare-chocs et d'embouts d'échappement uniques, alors que plusieurs motorisations devraient être disponibles.

La nature de ces motorisations reste encore un mystère. Le constructeur dispose d'une pléthore d'options, et nous nous attendons à ce que l'électrification fasse partie de l'équation. La variante haut de gamme actuelle est la Turbo S E-Hybrid, avec son moteur V8 biturbo de 4,0 litres et son moteur électrique intégré. Il développe 689 ch, et nous ne doutons pas que Porsche ne lésinera pas sur les performances de la nouvelle Panamera.

Nous ne savons pas quand Porsche prévoit de dévoiler la nouvelle Panamera. Elle pourrait faire ses débuts avant la fin de l'année, comme certains rapports l'ont suggéré, mais nous ne serions pas surpris si elle n'était pas dévoilée avant le début de l'année 2024.