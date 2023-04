Lors de l'achat d'un véhicule, son tarif de vente est connu mais les frais d'entretien ou de réparation sont parfois plus difficiles à anticiper. L'association SRA (Sécurité et Réparation Automobiles), à laquelle toutes les compagnies d'assurance automobile sont adhérentes, a voulu mesurer les coûts des réparations facturés par 33 marques, et les résultats montrent que les propriétaires d'une Porsche sont ceux pour qui les tarifs sont les plus élevés.

L'étude rassemble les sinistres de collisions en circulation et stationnement sur l'année 2022, ce qui exclut les problèmes techniques, les vols, le vandalisme ou encore les bris de glace. Seuls les véhicules de moins de 3,5 tonnes, de moins de six ans et les marques pour lesquelles au moins 100 rapports d'expertise ont été retenus. Des marques très haut de gamme sont donc absentes du classement.

Pour comparer les constructeurs, l'étude a établi une base 100 représentant le coût moyen des réparations, et calculé comment ce situe chaque marque par rapport à cette référence.

Le score de Porsche est de 217, ce qui signifie que réparer un véhicule du constructeur coûte 2,17 fois plus cher que la moyenne. Porsche est également la marque avec le coût des pièces les plus élevées (249), tout comme celui de la main d'œuvre (186).

Land Rover est deuxième du classement mais très loin de Porsche puisque sa note est de 137, devant Mercedes (127), Tesla (122) et Lexus (118). Dacia (79) est la marque pour laquelle les réparations sont les moins coûteuses. La marque du groupe Renault est aussi la meilleure pour le coût des pièces (72) mais c'est Kia (83) qui a les coûts de main d'œuvre les plus faibles.

Les constructeurs français sont dans la moyenne, avec une note de 104 pour Renault, 101 pour Peugeot, 96 pour Citroën et 94 pour DS. Les trois grandes marques tricolores concentrent à elles seules près de la moitié des expertises, ce qui peut s'expliquer par la popularité de leurs voitures en France.

Les modèles Renault représentent 20,36 % des expertises, les Peugeot 17,75 % et les Citroën 9,6 %.

Les coûts des réparations par marques en 2022