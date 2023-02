Les vols de voiture ont augmenté en 2022. C'est le constat réalisé par nos confrères d'Auto Plus, qui ont décortiqué les statistiques des compagnies d'assurance et compté 134 000 vols de véhicules de particuliers, une hausse de 9% sur un an (122 700 en 2021). Les années 2020 et 2021 ayant été marquées par des confinements, l'évolution des chiffres est à prendre avec une certaine précaution mais cette hausse survient alors que les vols étaient en baisse depuis 2016.

Et si ces chiffres évoluent, c'est parce que les techniques utilisées ont profondément changé. Le crochetage de serrure et le trafic des fils du démarreur ont encore leurs adeptes mais sur les modèles les plus récents, le piratage électronique s'avère plus efficace et surtout plus rapide, certains voleurs n'ayant besoin que d'une quarantaine de secondes pour arriver à leurs fins !

Ces piratages représentent maintenant plus de 70% des vols avec des techniques allant du brouilleur d'ondes, qui bloque à distance la fermeture automatique des portes, ou à l'inverse un amplificateur de signal qui capte les ondes radio de la clé ou de la carte du véhicule pour ensuite les répliquer sur un boîtier, que le voleur utilisera pour prendre possession de la voiture.

Le Toyota Rav4, véhicule le plus volé

Le classement des véhicules les plus volés est souvent très similaire à celui des véhicules populaires. Il est logique que des Renault Clio ou Peugeot 3008 soient plus volées que des Ferrari Roma bien plus rares... d'autant plus que les modèles plus haut de gamme ont tendance à être également plus sécurisés.

Le Toyota RAV4 (2020) est le modèle qui a le plus de risques d'être volé

Afin d'identifier les modèles les plus vulnérables, nos confrères ont préféré établir leur classement en comptant le nombre de vols pour 10 000 véhicules assurés et ce classement révèle que le Toyota Rav4 est de loin le plus "prisé", avec 240 vols pour 10 000 véhicules en circulation, devant un véhicule du même groupe, le Lexus NX (83 vols pour 10 véhicules). Ces deux modèles sont victimes d'un kit de piratage qui circule dans les réseaux criminels.

L'Audi A3 est sur la dernière marche du "podium" des véhicules les plus volés, devant le Lexus UX et la Renault Megane.

Les statistiques d'Auto Plus montrent par ailleurs que seulement 41% des véhicules ont été retrouvés en 2022, soit cinq point de moins que l'année précédente. Les disparités sont importantes selon les modèles, certains étant retrouvés dans 88% des cas, d'autres dans seulement 8%.