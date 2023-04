Tesla est désormais le constructeur automobile ayant la plus grosse valeur. C'est ce qu'à déterminé le cabinet Brand Finance, spécialisé dans l'évaluation de la valeur des marques, quels que soient leur secteur d'activité.

Son dernier rapport sur le monde de l'automobile montre que Tesla passe devant Mercedes, avec une valeur estimée à 66,2 milliards d'euros (60,6 milliards d'euros au taux de change actuel). C'est la première fois qu'une marque de voitures électriques est en tête de ce classement. La valeur de Tesla a quintuplé depuis 2020 dans ce classement.

Mercedes voit la sienne baisser de 3 % en un an, pour s'établir à 53,8 milliards d'euros, devant Toyota, BMW, Porsche et Volkswagen. La première marque française est Renault, au 21e rang. Peugeot apparaît en 37e position.

Pour Alex Haigh, en charge des évaluations chez Brand Finance, le nouveau rapport de forces montre une nouvelle perception de Tesla auprès du public.

Cette croissance dans la valeur de la marque est un signe positif pour Tesla, car elle indique que les consommateurs reconnaissent et estiment la marque plus qu'auparavant, ce qui pourrait mener à une augmentation des ventes et des revenus à l'avenir. L'industrie automobile est très compétitive, donc que Tesla atteigne ce niveau ce croissance en valeur de marque est un accomplissement notable et une preuve de la valeur de la marque Tesla. Tesla doit maintenant travailler pour protéger cette croissance afin de bâtir une force à long terme pour sa marque.