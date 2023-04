Le marché automobile français continue à reprendre des couleurs. Pour le huitième mois consécutif, les ventes de véhicules particuliers neufs ont augmenté en mars. AAA DATA a enregistré 182 712 immatriculations, un retour au niveau de mars 2021 (182 774) et après un mois de mars 2022 particulièrement bas (147 078). La baisse de 20% il y a un an laisse donc sa place à une hausse de 24% cette année.

AAA Data tempère ces chiffres en rappelant que le mois de mars est de coutume un mois fort pour les ventes de véhicules, en raison des opérations portes ouvertes qui se multiplient dans les concessions. Mais certaines tendances restent intéressantes.

L'électrique poursuit sa percée... les marques chinoises aussi

Les motorisations choisies par les clients illustrent l'évolution du marché. Les ventes de véhicules électriques ont progressé de 54 % en un an et représentent 17 % du marché pour le mois de mars, soit quatre points de plus que sur la même période de l'année en 2022. Les hybrides progressent aussi (+32 % en un an).

À l'inverse, le diesel séduit de moins en moins avec une baisse de 6 % des ventes, le tout dans un marché qui progresse pourtant, comme le montre l'augmentation des véhicules essence (+24 %), qui représentent encore plus du double des ventes de l'électrique.

Énergie Volume Pourcentage Variation (%) Essence 71 505 39 +24 Électrique 30 635 17 +54 Hybride 54 226 30 +32 Dont hybrides rechargeables 15 718 9 34 Gazole 19 874 11 -6 Essence + GPL 5 966 3 +33 Superethanol 502 0 -85 Gaz Nat. VEH 4 0 +33 Total 182 712 100 +24

Cette progression du marché de l'électrique profite à Tesla, premier sur ce segment en France avec 8 710 immatriculations en mars 2023... soit une spectaculaire hausse de 80 % en un an ! Peugeot est deuxième (4 033 véhicules, +76 %) devant Renault (3 681 véhicules, +39 %) et Dacia (3 481 véhicules, +65 %).

Les marques chinoises commencent à se faire un nom, portées par une politique tarifaire offensive. MG a vendu 1 475 voitures électriques en mars 2023, soit une hausse de 161 % en un an. Toujours dans l'électrique, Volvo, détenu par le groupe chinois Geely, a vendu 367 véhicules, Leap Motor 19, Aiways dix, Seres neuf... et BYD sa toute première voiture pour son arrivée sur le marché.

À noter que si les ventes de véhicules neufs progressent, celles des véhicules d'occasion continuent à baisser. Un total de 482 428 immatriculations a été enregistré en mars, soit une baisse de 4,7 %. Les Zones à Faibles Émissions freinent la vente de certaines voitures mais les modèles de moins de cinq ans, qui représentent 31 % du marché, sont ceux qui subissent la plus forte baisse, de 11 %.