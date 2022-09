Plusieurs photos espion ont révélé que Porsche prévoit une série de mises à jour pour la Panamera, mais son avenir à plus long terme pourrait réserver quelques surprises.

Selon nos confrères toujours très bien informés de chez Autocar, une version électrique est en préparation sur la même plateforme SSP (Scalable Systems Platform) qu'un futur SUV sept places électrique récemment annoncé par Porsche. Cette nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques sera également mise à profit pour le Taycan de seconde génération qui arrivera à la fin de la décennie.

Une nouvelle hiérarchie à venir

La Panamera électrique devrait être placée hiérarchiquement au-dessus du Taycan, grâce notamment à une plus grande habitabilité. Nos confrères britanniques affirment que ses dimensions seront similaires à celles du modèle rallongé disponible aujourd'hui, un modèle qui mesure 5,20 mètres et à l'empattement gigantesque de 3,10 mètres. Reste à savoir si l'habitabilité sera aussi généreuse qu'à bord de la Panamera actuelle. Une chose est sûre, elle sera plus accueillante qu'un Taycan.

La prétendue Panamera EV n'en serait qu'aux premiers stades de son développement et il est donc peu probable qu'elle soit disponible avant le milieu de la décennie, lorsque le grand SUV promis par Porsche arrivera sur nos routes. Porsche travaillerait également sur une technologie de batterie 800V plus avancée, avec une plus grande densité énergétique pour obtenir une plus grande autonomie.

Avant une nouvelle génération 100 % électrique, la Panamera aura le droit encore à une petite mise à jour

Le thermique perdurera encore

L'arrivée d'une Panamera électrique ne signifiera pas forcément la fin des moteurs thermiques chez Porsche. En effet, la marque à l'intention de moderniser ses blocs thermiques en 2023 et de les maintenir en production jusqu'à la fin de la décennie. Il y aura donc chevauchement pendant encore quelques années entre thermique et électrique au sein de la gamme Porsche, comme ce sera le cas pour le Macan, où la version thermique restera encore au catalogue, tandis que la version 100 % électrique arrivera l'année prochaine.

Une stratégie qui devrait aussi être adoptée pour le Cayenne, qui aura le droit à sa version électrique en 2025. Dans le même temps, la version actuelle sera modernisée et continuera son petit bonhomme de chemin.

La seule Porsche qui ne sera pas équipée d'une motorisation purement électrique dans un avenir proche sera la 911. La marque allemande a d'emblée exclu un modèle électrique pour cette décennie. En revanche, une motorisation hybride est prévue pour le milieu de la décennie, lorsque les Boxster et Cayman auront définitivement abandonné leur motorisation thermique.