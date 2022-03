La Porsche 911 Hybride est une question de temps plutôt que de possibilité. Elle a été confirmée à plusieurs reprises par les dirigeants de Zuffenhausen, c'est donc bien une réalité. Contrairement aux Panamera et Cayenne E-Hybrid que l'on peut brancher pour recharger leurs batteries, la prochaine voiture de sport ne sera pas rechargeable.

Différents prototypes ont été repérés par nos espions au Nürburgring (oui, la saison d'essais 2022 a commencé) et en Suède avec des autocollants jaunes révélant leur nature électrifiée. Les LED circulaires collées semblent plutôt étranges et nous nous demandons si elles seront présentes sur la version finale. Il est intéressant de noter que les prises d'air avant comportent des éléments verticaux derrière la pièce de garniture horizontale du pare-chocs.

24 Photos

Vous remarquerez également que les deux véhicules de test avaient des embouts d'échappement centraux et qu'il manquait les lamelles verticales pour le refroidissement du moteur. Les deux véhicules ont également en commun une cage de sécurité montée à l'arrière. Dans le cas du prototype capturé dans le nord de l'Europe, vous remarquerez également un tas de fils pendants sur le siège du passager.

Parce qu'une Porsche doit toujours être synonyme de performances, même si elle est hybride, l'assistance électrique aura pour but de rendre la 911 plus rapide plutôt que de vous faire économiser de l'argent à la pompe à essence. Bien sûr, la raison principale pour laquelle un groupe motopropulseur partiellement électrifié est prévu est de respecter les réglementations plus strictes en matière d'émissions. Les responsables de Stuttgart sont restés discrets sur les détails, se contentant d'indiquer que la technologie sera empruntée à la voiture d'endurance 919 Hybrid qui a remporté les 24 Heures du Mans.

Une 911 purement électrique n'est pas près de voir le jour, même si Porsche prévoit que plus de 80 % de ses ventes annuelles d'ici 2030 seront constituées de véhicules électriques. En fait, la société a déclaré qu'elle souhaitait que l'emblématique voiture à moteur arrière soit la toute dernière voiture de la scène automobile à perdre son moteur à essence.

Pendant ce temps, les petites 718 Boxster et Cayman feront leurs adieux au moteur à combustion interne en 2025, lorsque la prochaine génération de voitures de sport deviendra un véhicule électrique. Il en sera de même pour le Macan, puisque le véhicule électrique qui fera ses débuts en 2023 sera vendu aux côtés du modèle à essence pendant quelques années, jusqu'à ce que ce dernier soit abandonné.