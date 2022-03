Porsche parle d'une 911 hybride depuis plusieurs années, et le PDG Oliver Blume tient à nous rappeler qu'elle est toujours d'actualité. Alors qu'une version purement électrique de la voiture de sport emblématique de Zuffenhausen n'arrivera pas avant 2030, le dérivé partiellement électrifié arrivera plus tôt que prévu. Lors d'une table ronde avec les médias, les dirigeants de la société ont partagé quelques détails préliminaires.

Le plus important est le type de groupe motopropulseur hybride qui sera utilisé, puisque M. Blume a mentionné que Porsche utilisera un système non-PHEV. En d'autres termes, les propriétaires n'auront pas à se brancher pour charger la batterie. Cette décision nous indique que la toute première 911 équipée d'un moteur électrique sera dotée d'une petite batterie afin de réduire au maximum le poids qu'elle représente. Le choix de l'hybride rechargeable aurait rendu la voiture plus lourde.

Le responsable à Stuttgart a poursuivi en décrivant la voiture comme étant une "hybride sportive", suggérant que la composante électrique sera orientée vers la performance plutôt que l'efficacité. Bien sûr, la principale raison pour laquelle Porsche s'engage dans la voie de l'hybride est de se conformer à des normes d'émissions de plus en plus strictes. La puissance supplémentaire fournie par le moteur électrique crée une situation gagnant-gagnant pour le constructeur allemand et ses clients.

Lors d'un entretien avec Car and Driver, Oliver Blume a déclaré que la 911 Hybrid s'inspirera de la voiture de course d'endurance 919 Hybrid, qui a triomphé au Mans de 2015 à 2017. Il faisait probablement référence à la technologie hybride mise en œuvre dans la voiture de course qui a connu un énorme succès. Lorsque les médias lui ont demandé si la GT3 serait "hybridée" à un moment donné, le dirigeant de 53 ans s'est contenté de dire que la firme avait quelques "surprises" en réserve pour les modèles destinés à la piste.

Lors de la conférence de presse annuelle de vendredi, Porsche a estimé que la moitié de ses ventes annuelles proviendront des hybrides et des véhicules électriques (VE) d'ici le milieu de la décennie. D'ici 2030, la part des VE devrait atteindre plus de 80 %. Pour y parvenir, la berline et le break Taycan seront rejoints par un Macan zéro émission en 2023, suivi d'un Boxster / Cayman EV 718 en 2025.

Au siège de Porsche, la réduction des émissions ne se résume pas aux hybrides et aux VE puisque l'entreprise a exprimé son engagement à poursuivre le développement des carburants synthétiques. Idéalement, ces derniers permettront de sauver le moteur à combustion ou, à tout le moins, de prolonger sa durée de vie.