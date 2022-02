Le développement du Porsche Macan électrique, le premier SUV électrique du constructeur de Stuttgart, se poursuit. Comme à l'accoutumée lors du développement d'un nouveau modèle, les ingénieurs testent plusieurs prototypes dans des conditions difficiles, en l'occurrence en Laponie pour le Macan, afin de mettre la batterie et les composants à l'épreuve avant son lancement prévu fin 2023.

Grâce à une nouvelle série de photos espion, nous découvrons plusieurs nouveaux détails concernant la future génération du Macan, et une silhouette un peu moins camouflée laissant apparaître des formes jusqu'ici inédites.

Il n'a d'ailleurs pas été simple pour nos photographes d'immortaliser ce Macan. Dès qu'ils ont eu connaissance de leur présence, les ingénieurs de la firme allemande ont tout fait pour cacher les prototypes, allant même jusqu'à stopper les essais et dissimuler la voiture sous une housse.

Un comportement plutôt étrange compte tenu du fait qu'il y a quelques mois, c'est Porsche qui a officiellement publié des photos espion du développement du Macan électrique. Quoi qu'il en soit, le prototype n'est pas encore sous sa forme définitive, même s'il s'en rapproche grandement.

À l'avant, nous retrouvons des optiques sur deux niveaux, avec quatre LED rappelant ainsi la nouvelle signature lumineuse du Porsche Taycan et du concept-car Mission E de 2015. L'arrière intègre des embouts d'échappement factices, probablement pour tenter de tromper les plus curieux. La zone au niveau du montant C est complètement camouflée, laissant ainsi suggérer un profil assez différent du Macan que nous connaissons aujourd'hui.

D'autres photos espion publiées ces derniers mois nous ont permis de voir une partie de l'habitacle, qui devrait comporter une partie de l'instrumentation du Taycan. En plus du grand écran situé devant le conducteur, l'écran d'info-divertissement et un autre écran sont situés au centre du tableau de bord, ce dernier étant probablement utilisé pour régler la climatisation.

Le Porsche Macan 100 % électrique sera construit sur la plateforme PPE, la même plateforme qui donnera naissance à l'Audi Q6 e-tron. Il sera doté d'une architecture de 800 volts et la puissance de recharge maximale pourra culminer à 350 kW. Les versions de base ne devraient disposer que d'un moteur électrique positionné au niveau de l'essieu arrière, tandis que les versions plus haut de gamme devraient être équipées de deux moteurs électriques.