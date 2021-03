Ces derniers temps, le carburant synthétique a fait un retour fracassant dans l'actualité. Et pour cause, il y a plusieurs mois, Porsche annonçait la création d'une usine en Amérique du Sud afin de fabriquer de l'eFuel : l'essence synthétique.

Le projet a débuté et pour mettre toutes les chances de son côté, Porsche s'est associé à Siemens pour bâtir une usine au Chili capable de produire des centaines de milliers de litres d'eFuel. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce carburant "vert", mais comment ça marche au fait ?

Le carburant synthétique présente différents avantages car contrairement à l'essence traditionnelle, ce carburant est dit propre (décarboné). De plus, les véhicules utilisant l'eFuel ne nécessitent pas de modifications mécaniques. Les moteurs thermiques sont compatibles avec l'eFuel. À l'heure où les moteurs à combustion interne sont condamnés à mourir à cause des restrictions d'émissions drastiques, le carburant synthétique est peut-être la dernière lueur d'espoir pour que vous puissiez faire rugir votre moteur à combustion interne pendant plusieurs décennies encore.

Pour fabriquer l'essence synthétique, Porsche et ses partenaires comptent sur leur nouvelle usine installée dans une région stratégique. Le processus de fabrication de l'eFuel consiste à séparer l'hydrogène de l'oxygène contenu dans l'eau (H 2 O) grâce à une électrolyse. Cela nécessite beaucoup d'électricité, d'où l'intérêt pour Porsche d'installer des éoliennes dans son usine.

Une fois l'hydrogène séparé de l'eau, la seconde étape consiste à attraper les molécules de CO 2 contenues dans l'air. Le carbone est filtré puis mélangé à l'hydrogène pour former du méthanol synthétique. Ce méthanol peut par la suite être converti en carburant grâce à la technologie MTG (méthanol à essence) développée par ExxonMobil (On peut aussi citer le procédé de Fischer-Tropsch).

D'après le constructeur allemand, en 2022, son usine sera capable de produire 130'000 litres d'eFuel. En 2024, sa capacité de production passera à 55 millions de litres puis à 550 millions à partir de 2026. Il y a tout de même un hic car le carburant synthétique coûte plus cher à fabriquer que l'essence fossile (pétrole). Si le litre d'essence est aujourd'hui facturé à 1,50 €/L TTC, l'essence synthétique coûte plus de 2 €/L (hors taxes).