Porsche teste actuellement des prototypes de la Panamera. Non, il ne s'agit pas d'un restylage mais bien d'une toute nouvelle génération, la troisième. La Panamera ne s'est jusqu'à présent pas montrée sur internet, mais grâce à ses nouvelles photos, nous pouvons enfin apercevoir les formes de la Panamera de troisième génération.

À première vue, la nouvelle venue ne change pas vraiment par rapport à l'ancienne. On reconnait parfaitement le design Panamera avec toutefois quelques changements au niveau des feux et du bouclier avant. En bref, la Panamera semble se "taycan-iser", du moins, en apparence.

Nous découvrons également et pour la première fois son habitacle qui a beaucoup évolué. Vous remarquerez que le levier de la boîte de vitesses a disparu de la console. Il se trouve désormais près de l'écran, en dessous du bouton de frein de parking.

En attendant de la voir un peu mieux, la Panamera poursuit ses essais. Nous pensons qu'elle arrivera avec des motorisations V6 et V8 électrifiées encore plus puissantes. Les futurs clients pourront également choisir une version hybride rechargeable qui selon les bruits de couloir, pourrait recevoir une batterie encore plus grande offrant donc une meilleure autonomie.

Pour l'heure, nous ne savons pas quand est-ce que la nouvelle Panamera sera dévoilée. Elle pourrait être présentée en fin d'année ou en début d'année prochaine, quoi qu'il en soit, il se pourrait qu'il s'agisse de la dernière génération à embarquer des motorisations thermiques. On rappelle que le nouveau Macan ne sera disponible qu'avec des moteurs électriques : la transition énergétique est en marche chez le constructeur de voitures de prestige allemand.

Une question se pose : quel avenir pour la Panamera sachant que la berline 100% électrique (Taycan) existe déjà chez Porsche ? Nous pensons que les futures générations seront fortement électrifiées, avant que le constructeur de Stuttgart ne devienne un constructeur électrique.