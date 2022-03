La Porsche Panamera a eu le droit il y a quelques mois à une petite cure de jouvence, avec de nouvelles versions et une mise à jour des variantes hybrides rechargeables, notamment la plus véloce, la Turbo S E-Hybrid, avec désormais 700 équidés sous le pied droit.

Mais récemment, nos photographes espion ont encore débusqué des prototypes de Porsche Panamera, avec une nouvelle face avant, laissant ainsi présager l'arrivée d'une nouvelle génération, certainement à l'horizon 2024.

Porsche est notamment connu pour ses longs délais de développement, et c'est donc fort logiquement que les ingénieurs travaillent d'ores et déjà sur une nouvelle Panamera. L'actuelle a été restylée pour l'année-modèle 2021 et elle devrait rester encore deux ans sur le marché.

Nos confrères de Motor.es ont eu la gentillesse de partager avec nous un rendu exclusif de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine génération de Porsche Panamera, en se basant évidemment sur les quelques photos espion déjà à disposition. Reste à savoir si les prototypes camouflés jouent bien leur rôle et s'ils n'embarquent pas juste une carrosserie de Panamera actuelle pour dissimuler une vraie nouvelle Panamera, bien différente de celle que nous connaissons actuellement.

Néanmoins, comme vous pouvez le voir, nous ne nous attendons pas à un changement radical de silhouette. Les dimensions devraient légèrement progresser pour encore plus d'habitabilité, tandis que les porte-à-faux devraient être légèrement plus courts pour lui donner une allure encore plus sportive.

Le rôle de la berline électrique étant attribué au Taycan, la future Panamera devrait conserver ses fameux blocs thermiques. Toutefois, selon plusieurs rumeurs, tous les groupes motopropulseurs disponibles devraient être hybrides rechargeables. Ainsi, la Panamera Turbo S et son V8 4,0 litres bi-turbo de 630 chevaux, dénué d'hybridation, devrait vivre ses dernières années de commercialisation.