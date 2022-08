La Porsche 718 Cayman GT4 est une machine extrêmement performante. En tant que tel, il semble tout à fait naturel d'arborer une peinture de course avec le numéro 8 sur les portes et le capot. Cette combinaison particulière a cependant quelque chose de très spécial. Il s'agit d'un hommage à la Porsche 906 qui a remporté le 4e Grand Prix du Japon en 1967.

Porsche Japon a fait appel à Porsche Exclusive Manufaktur, qui a apporté de nombreuses touches personnalisées. Les détails de l'extérieur de ce 718 Cayman comprennent une finition blanche personnalisée avec une partie inférieure argentée, correspondant à la couleur originale de la 906 utilisée pour la course de 1967 au Fuji Speedway.

Le jaune recouvre le capot, imitant également le look classique, mais il est également ajouté aux rétroviseurs latéraux, aux aérations latérales et à l'aile arrière. Le jaune recouvre également la zone autour de la plaque d'immatriculation arrière, un autre clin d'œil à la 906 de course qui comportait un insert jaune à l'arrière. Le numéro 8 correspond au numéro de course du châssis 145, conduit cette année-là par Tetsu Ikuzawa.

Galerie: Porsche 718 Cayman GT4 906 Hommage

12 Photos

D'autres touches spéciales sont apportées à l'intérieur. Les seuils de porte personnalisés présentent le tracé du Fuji Speedway de 1967, ainsi que le temps au tour enregistré lors de la victoire imprimé en rouge à côté. Les surpiqûres rouges sont omniprésentes dans l'habitacle noir, mais elles sont surtout visibles sur les appuis-tête brodés qui affichent le nom du circuit, son tracé et l'année de la victoire.

Si vous vous demandez combien Porsche va facturer ses clients pour cet habillage rétro, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il s'agit d'une création unique pour Porsche Japon qui ne sera pas proposée à la vente. Toutefois, pour les personnes désireuses d'acquérir une voiture similaire, le constructeur indique que toutes les caractéristiques qui rendent cette voiture spéciale peuvent être commandées auprès de Porsche Exclusive Manufaktur. Si vous souhaitez simplement voir cette voiture en personne, elle sera exposée au Porsche Experience Center Tokyo jusqu'au 31 août.