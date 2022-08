Il y a quelques jours, Porsche présentait une version spéciale de sa 911 inspirée du personnage Sally Carrera du film Cars. Le constructeur de Stuttgart a alors indiqué que ce modèle unique sera vendu aux enchères par RM Sotheby's le 20 août 2022.

Aujourd'hui, nous apprenons que la Porsche "Sally Special" a été adjugée à 3,6 millions d'euros ! C'est bien plus que la Porsche 911 Carrera GTS sur laquelle elle repose et qui démarre en France à partir de 149 486 €. Ces millions d'euros n'iront pas dans la poche du fabricant ni dans celle du studio Pixar, mais dans les comptes en banque de deux associations : Girls Inc. et HCR. La première apporte un soutien aux jeunes femmes défavorisées aux Etats-Unis et au Canada, la seconde vient en aide aux réfugiés ukrainiens.

"Mes propres filles ont grandi en regardant Sally, et c'est merveilleux que nous puissions marquer un anniversaire spécial avec quelque chose de significatif qui aidera d'autres personnes", a déclaré Kjell Gruner, président et chef de la direction de Porsche Cars North America. "Transposer l'esprit de Sally dans une nouvelle 911 a été fascinant - cette fois, la voiture de sport est destinée à notre monde, à être conduite et à être appréciée - elle aura un pare-brise par lequel on peut voir, et partage ses panneaux avec la 911 que nous connaissons et aimons. Mais, comme Sally, elle a pour but d'aider les autres, ce qui la rend encore plus spéciale".

La création de la Sally Carrera a nécessité 10 mois de travaux. Elle se distingue par sa peinture inédite "Bleu Sally métallisé" et ses jantes en alliage de 20" à l'avant et de 21" à l'arrière.