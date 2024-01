La Porsche 911 Carrera GTS semble souvent oubliée dans le monde des 911, où les Turbos et les GT3 font constamment les gros titres. Avec une excellente dynamique, une belle allure et les 473 chevaux de son flat-six biturbo, c'est l'une des meilleures voitures actuellement disponibles sur le marché. À en juger par cette vidéo réalisée en Allemagne, il semble facile d'atteindre près de 312 km/h au volant d'une GTS.

Les membres d'AutoTopNL ont réussi à mettre la main sur une nouvelle 911 Carrera GTS afin de la tester, en se rendant directement sur l'Autobahn (le réseau autoroutier allemand où la vitesse est souvent libre) pour voir à quelle vitesse ce coupé de milieu de gamme pouvait rouler.

Le conducteur est très vite capable de dépasser les 300 km/h avant d'atteindre la vitesse maximale de 312 km/h revendiquée par le constructeur. Ce n'est pas parce que la voiture n'a plus rien à donner, mais plutôt parce que le trafic s'approche à vive allure. Nous ne doutons pas que cette Porsche 911 aurait pu dépasser sa vitesse maximale annoncée si elle avait disposé de suffisamment d'espace.

Cette GTS particulière est équipée du pack Lightweight optionnel de Porsche, qui comprend des sièges baquets légers, des vitres plus fines et plus légères, une réduction de l'insonorisation et du braquage arrière, ainsi qu'une configuration aérodynamique différente, pour un gain de poids total de 25 kilos. C'est peu, mais cela aurait pu suffire à obtenir la poussée supplémentaire que l'on voit à l'écran.

Il convient également de noter que les deux fois où l'on voit cette 911 GTS franchir la barre des 300 km/h, c'est en sixième vitesse, et non en huitième. Cela montre bien que les septième et huitième rapports de la boîte de vitesses PDK à double embrayage de Porsche fonctionnent comme des surmultipliés, davantage destinés à l'économie de carburant qu'à la performance. Cette vidéo est la preuve que vous n'aurez jamais besoin de plus de la sixième vitesse sur un circuit.