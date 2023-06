Porsche a compris que la diversité était la clé de la réussite en proposant la 911 sous différentes variantes. Cependant, vous ne pouvez pas vous tromper en vous contentant de la "simple" Carrera à propulsion arrière.

La voiture assemblée à Zuffenhausen n'est pas en reste, puisqu'elle dépasse la plupart des voitures sur l'Autobahn sans la moindre difficulté. Une nouvelle vidéo tournée sur un tronçon non limité d'une autoroute allemande montre cette Porsche 911 Carrera atteindre sa vitesse maximale.

Porsche n'a pas négligé la version d'entrée de sa gamme 911, de sorte que même la Carrera à propulsion offre une formidable accélération à plein régime. Avec un 0 à 100 km/h avalé en 4,2 secondes (ou 4,0 secondes avec l'ensemble Sport Chrono), la 911 la moins chère est très rapide. Cette sportive allemande atteint 293 km/h, bien que le compteur numérique de cette voiture indique une vitesse légèrement supérieure.

En effet, on peut voir la 911 Carrera rouler à 312 km/h, mais les compteurs modernes ont tendance à afficher une vitesse légèrement supérieure. En réalité, la voiture roulait probablement à des vitesses plus proches de celles décrites dans la fiche technique officielle. Il est vrai que le modèle de base ne dispose que de 379 chevaux, ce qui lui confère une vitesse impressionnante si l'on considère les spécifications inférieures du moteur flat-six.

Galerie: Porsche 911 Carrera Spy Photos

30 Photos

De son côté, avec 525 chevaux, la nouvelle GT3 RS dispose de 139 chevaux supplémentaires, et selon certaines rumeurs, la GT2 RS hybride pourrait franchir la barre des 700 chevaux. La Carrera est nettement moins puissante, mais elle est plus facile à vivre au quotidien grâce à sa suspension plus tolérante.

Elle est également beaucoup moins chère, puisque Porsche demande 125 000 euros pour la 911 de base, alors que la GT3 RS coûte plus du double, soit 253 000 euros. Il va sans dire que la GT2 RS sera encore plus chère.

Ce qui est formidable avec la gamme 911, c'est que Porsche propose une version pour tout le monde (enfin, pour tous ceux qui ont les moyens de se payer une 911). Il est impossible de ne pas trouver son bonheur dans la vaste gamme de la firme de Stuttgart, qui comprend désormais une version Dakar de haute volée.