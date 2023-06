Pour son 75e anniversaire, Porsche s'est offert un cadeau très spécial. Au début du mois, la société de Stuttgart a dévoilé le concept Mission X dans son musée de Zuffenhausen. Il s'agit d'une hypercar entièrement électrique qui devrait devenir le véhicule de série le plus rapide à parcourir le Nurburgring. Mais cette voiture ne se limite pas à ses ambitions de record, et une nouvelle vidéo de TopGear nous en dévoile tous les petits secrets.

Nos collègues britanniques ont été invités en France, près de Paris, où ils ont eu la chance de passer un peu de temps avec la Mission X sans que personne ne se mette en travers de leur chemin. Commençons par la grande nouvelle : bien que Porsche n'ait pas encore confirmé officiellement et directement l'arrivée d'une version de production, les chances semblent élevées. Au début du mois, le PDG de Porsche, Oliver Blume, nous a dit qu'il y avait de "bonnes opportunités" et qu'une décision finale devrait être prise dans le mois à venir.

Galerie: Concept Porsche Mission X

30 Photos

Comme nous l'avons déjà mentionné, le successeur de la 959, de la Carrera GT et de la 918 Spyder est doté d'un groupe motopropulseur purement électrique. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne disposons pas des chiffres sur la puissance, Porsche les garde secrets, mais les rumeurs parlent d'une puissance avoisinant les 1 700 ch. Tout ce que le constructeur est prêt à révéler à ce stade, c'est que le concept présente un remarquable rapport poids/puissance d'au moins un cheval pour 2,2 livres. Et les performances ? Là encore, rien n'est officiel, mais on parle d'un sprint de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes et d'une vitesse de pointe de plus de 320 km/h.

Et le design ? La Mission X peut sembler familière au premier coup d'œil, certaines lignes nous rappelant la 918 Spyder, mais il s'agit en fait d'une machine à l'allure beaucoup plus affûtée. Certains détails de l'extérieur sont absolument étonnants. Prenons par exemple le toit qui est en fait une bulle de verre avec un exosquelette en fibre de carbone qui le maintient ensemble. Mais où sont les rétroviseurs latéraux ? Il n'y a pas de rétroviseurs latéraux et la Mission X utilise de petites caméras fixées sur les panneaux de custode. Le concept est monté sur des jantes en magnésium ultralégères de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière.