Quand on fête ses 75 ans, être en bonne santé est souvent suffisant. Mais pour les 75 ans de Porche, le constructeur allemand a voulu s'offrir un spectaculaire cadeau d'anniversaire, une hypercar que la marque présente comme la voiture homologuée pour la route la plus rapide sur la Nordschleife du Nürburgring. Et oui, elle sera électrique.

La Porsche Mission X serait la voiture la plus performante sur le Nordschleife à condition que la marque décide d'en faire une réalité. Pour le moment, il ne s'agit que d'un concept, qui indique à quoi pourrait ressembler le prochain vaisseau amiral de Porsche.

Galerie: Concept Porsche Mission X

30 Photos

Porsche annonce un rapport poids-puissance d'environ 1 kg/ch et une architecture 900 volts, avec un temps de recharge deux fois plus rapide que sur le le Taycan Turbo S.

La Mission X a été dévoilée en pleine semaine du centenaire des 24 Heures du Mans et les liens sont évidents, le design de la Mission X étant inspiré de l'Endurance, avec des portes en élytre, comme sur la légendaire 917. Ce n'est que l'un des éléments de ce design radical, qui comprend un dôme en verre allégé au dessus des passagers, avec un exosquelette en plastique renforcé de fibres de carbone.

L'intérieur est également remarquable, avec un siège conducteur Gris Kalahari, avec une assise en cuir Brun Andalou. Le siège passager est quant à lui dans une teinte contrastante, Brun Andalou. À l'instar de la 959, la planche de bord intègre un système à baïonnette côté passager, pour y loger un module de chronométrage.

Malgré sa puissance probablement démesurée, la Mission X est assez compacte, avec ses 4,5 m de long pour 2 m de large, ce qui la rend plus courte que la 918 Spyder. L'empattement est pourtant électrique.

Porsche a placé les batteries derrières les sièges, une configuration "e-core" qui permet une bonne répartition des masses, comme sur une voiture avec un moteur en position centrale.

La concurrence

Nous avons déjà vu des niveaux de puissance et de performance insensés chez des marques comme Rimac et même dans les berlines de série de Tesla et Lucid, donc si Porsche devra dépasser les 1 000 chevaux pour faire mieux.

En supposant, encore une fois, que la marque fasse de ce concept une réalité.