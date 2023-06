Rapide et puissante, la Porsche 911 Turbo S fait déjà partie des supercars les plus convoitées de la planète. Mais pour ceux qui peinent à s'en satisfaire, il y a encore la possibilité de s'adresser à un préparateur et d'aller plus loin en apportant des modifications au moteur et à l'esthétique.

C'est ainsi qu'est née la SSR GT, une "fille" de la Turbo S créée par le préparateur du même nom et destinée à seulement dix chanceux à travers le monde.

Prête pour le décollage

Le moteur 3.8 biturbo de Porsche a été amélioré pour atteindre une puissance de 860 chevaux, 210 de plus que le modèle originel, et un couple de 950 Nm, 150 de plus qu'au catalogue de Porsche. Dans la liste des plus gros changements, SSR évoque des modifications substantielles apportées aux turbocompresseurs, au système de refroidissement, au système d'échappement et à la gestion électronique du moteur et de la transmission.

Grâce à ces modifications, la Turbo S atteint une vitesse maximale, limitée par électronique, de 338 km/h, tandis qu'aucun chiffre n'a été donné pour le 0 à 100 km/h. Il est toutefois probable que les 2,7 secondes du modèle de base soient améliorés.

Outre les innovations techniques, SSR a revu l'esthétique et l'aérodynamique de la Porsche. Un carénage de soubassement en fibre de carbone et un nouvel aileron arrière réglable contribuent à améliorer le niveau d'appui de la voiture (SSR évoque des forces trois fois supérieures celle d'une Turbo S standard), tandis qu'à l'avant, un nouveau splitter (intégralement en carbone) confère à la supercar de Zuffenhausen un look encore plus agressif.

Pour faire face au gain de puissance de sa Porsche 911 Turbo S et à sa nouvelle configuration, le préparateur allemand a installé un nouveau système de freinage Stahflex et de nouvelles suspensions réglables (avec quatre modes à l'arrière et trois à l'avant) afin de maximiser les performances sur la piste.

Il est également possible de personnaliser la couleur, les jantes en alliage, l'habillage intérieur et d'autres inserts spécifiques. Le tarif ? Il n'est pas communiqué par SSR. La première étape consiste toutefois à acquérir une Turbo S d'une valeur d'au moins 250 000 euros.