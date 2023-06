Le nouveau jeu Forza Motorsport arrive le 10 octobre. Il aura 20 pistes et 500 voitures au lancement, et les développeurs sont prêts à donner un aperçu des modes de jeu avant son lancement. Une nouvelle vidéo du studio plonge dans le mode carrière de la Builders Cup, nous donnant un premier aperçu des rouages du gameplay solo.

La base du mode est la pratique ouverte. Il démarre les joueurs dans un véhicule de série afin qu'ils puissent apprendre ses caractéristiques de conduite et maîtriser sa manipulation autour de l'une des nombreuses pistes. Le jeu enregistre le temps au tour, la maîtrise de la voiture et l'XP, en mélangeant des éléments de progression RPG dans le véhicule appelé CarPG qui met l'accent sur la compétition, la progression et la construction de voitures.

Les joueurs peuvent gagner de l'XP en conduisant sur la piste, ce qui débloquera de nouvelles améliorations de véhicules. La maîtrise de la piste juge le tour d'un joueur et donne un score à l'écran pour clouer les sommets. Plus les joueurs poussent fort, plus le jeu récompensera d'XP bonus et plus la voiture montera en niveau, ce qui débloquera des composants plus puissants.

Les effets dynamiques de l'heure du jour et de la météo du jeu ajoutent au défi de maîtriser une voiture et une piste. Ceux-ci peuvent changer la façon dont une voiture réagit, avec des fluctuations de température reflétées dans la façon dont la conduite, tout comme la pluie peut modifier les conditions de la piste. Le jeu simule également le caoutchouc des pneus laissé sur le trottoir, ce qui peut augmenter l'adhérence, ce qui fait qu'aucun tour ne se ressemble.

Une évolution constante

Les joueurs amélioreront leurs voitures avec des points de voiture, une ressource distincte des crédits en jeu. Les points de voiture ne sont attribués que par la progression dans le jeu en conduisant des voitures et en les mettant à niveau et sont utilisés pour installer des améliorations. Cependant, les joueurs peuvent les récupérer s'ils choisissent de désinstaller une partie.

Le mode carrière Builders Cup ne sera pas statique une fois le jeu lancé. Il sera en constante évolution, gagnant de nouvelles voitures, pistes, championnats et événements. Nous espérons en savoir plus sur le dernier opus, le huitième de la franchise, au cours des prochains mois, en particulier sur l'IA du pilote, les voitures et les pistes, le mode de jeu libre, le multijoueur, etc.

Le jeu sera mis en vente sur PC et Xbox Series S/X le 10 octobre. Il sera également lancé avec de nouvelles fonctionnalités d'assistance pour les joueurs malvoyants, car Microsoft, les studios de jeux et d'autres souhaitent augmenter l'accessibilité.